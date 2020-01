El Partido Popular critica "un nuevo esperpento" del gobierno de Alfredo Llano

“El PSOE burelés traspasa la barrera del ridículo para alcanzar lo esperpéntico”.

Así lo afirma el portavoz del Partido Popular, Manuel Rouco, una vez sabido que la próxima semana se agota el plazo legal para llevar a cabo el pleno de organización y, “entre tanta negociación con su compañero de viaje" -el Bloque Nacionalista Galego-, el alcalde Alfredo Llano "se olvidó de que le faltaba por nombrar un concejal, con lo que le faltaría un voto para apoyar todos los puntos a tratar ese mismo día”.

Para el portavoz popular esta cuestión no tendría mayor importancia si no fuera porque el edil en cuestión es el secretario de los socialistas en Burela, “todo un coordinador comarcal que no se acompleja en presentarse ante los medios de comunicación como el alcalde de Burela”, afirma.

Dada la circunstancia, y ante la advertencia de los funcionarios del ayuntamiento, el regidor burelés ha convocado, “en una situación nunca vista y por la puerta de atrás”, un pleno extraordinario notificándolo con menos de 24 horas de antelación solo para que Ramiro Fernández Rey tome posesión de su acta de concejal y pueda participar en el pleno de organización de la próxima semana.

“Desde el Partido Popular de Burela no nos oponemos a que el concejal electo tome plena posesión de su acta, solo faltaría; lo que sí nos oponemos es a las formas en las que se pretende hacer, pues no se trata de una situación de extrema urgencia, que es la única circunstancia en la que la normativa permite este tipo de convocatorias exprés”, ha remarcado Rouco.

Por este motivo, considera “lamentable, no solo la parálisis institucional a la que está sometiendo el binomio PSOE-BNG a Burela, si no también la terrible humillación en la que pretenden sumir a nuestro ayuntamiento con este tipo de situaciones”.

Los populares han recordado asimismo que Fernández Rey, en una situación totalmente anómala, no acudió al pleno de investidura de su compañero y alcalde del municipio, teniendo casi un mes y medio para tomar posesión de su acta como concejal.

En este sentido, desde el Partido Popular se preguntan “que cargo ejerció el señor Fernández Rey en el ayuntamiento durante todo este tiempo", si "entra dentro de la legalidad vigente" y si los vecinos de Burela "merecen este tipo de representantes".

"El Partido Popular de Burela no puede ni va a comulgar con este tipo de actitudes, total y absolutamente irresponsables”, ha sentenciado Rouco.