El Parlamento de Galicia aprueba una iniciativa de los socialistas para oficializar el Camiño do Mar

El Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad una iniciativa socialista para oficializar el Camiño do Mar, después de "11 años de inacción y olvido" de la Xunta de Galicia.

La diputada mariñaña Patricia Otero denunció la dejadez del ejecutivo gallego cuando en 2010 se aprobó también por unanimidad una iniciativa similar del Partido Popular, en la que se reclamaba oficializar esta ruta xacobea.

A pesar de esto, censuró Otero, desde entonces "no se hizo nada", lo que presupone el "nulo compromiso" y la "falta de voluntad política" de la Xunta con este trazado.

Otero lamentó que a pesar del trabajo de divulgación llevado a cabo por asociaciones históricas, turísticas, de vecinos o de comerciantes y por la Asociación de Amigos do Camiño en la provincia de Lugo, así como de las reclamaciones efectuadas por los regidores de A Mariña a lo largo de estos 11 años, el Camiño do Mar "sigue sin ser reconocido de manera oficial".

Un impulso para el turismo

Patricia Otero destacó que "llama la atención que quede excluido de la ruta xacobea cuando su trazado, entre Ribadeo y Neda, lo convertía en el punto de unión entre otros dos caminos ya reconocidos: el Norte y el Inglés".

Además, de su recorrido entre Ribadeo y Cedeira se conservan "casi la totalidad de los establecimientos hospitalarios de atención a los viajeros", como los hospitales de "Ribadeo, San Martiño, Cervo, Celeiro o Santiago de Viveiro".

La diputada socialista también advirtió que "es más urgente que nunca hacer una apuesta decidida de recuperación económica de todos los sectores productivos" y, de una manera muy especial, de "un turismo muy golpeado por las limitaciones impuestas debido a las necesidades sanitarias".

Así, Otero recordó que algunos establecimientos de la zona vieron "reducida su actividad en 2020 hasta un 75%".

Por todo esto, la política mariñana urgió impulsar el Camiño do Mar para relanzar la actividad turística, que representa "un papel determinante en la dinamización económica" de esta comarca, habida cuenta de que además la ruta ya está "argumentada, fundamentada y documentada".

El texto aprobado por unanimidad

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a recoñecer o carácter oficial da ruta xacobea coñecida como Camiño do Mar, que discorre polas vilas lucenses de Ribadeo, Barreiros, Foz, Burela, Cervo, Xove, Viveiro e O Vicedo e prosigue pola provincia da Coruña, vía Mañón, Cariño, Ortigueira, Cedeira, Valdoviño, Narón ata Neda, e o inclúa en todas as accións de promoción turística, divulgación e reactivación económica ligadas á celebración do ano Xacobeo 2021-2022.