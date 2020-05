Pancartas contra el médico de A Pontenova por estar de baja

Uno de los dos médicos del Centro de Salud de A Pontenova, David Álvarez, lamenta el atentado contra su persona y su prestigio profesional causado por la aparición de una pancarta con pintadas junto al centro de salud. La pancarta, que apareció este jueves, reza “Si todos os médicos fan como David, mátanos o COVID”.

El facultativo explica que ha denunciado el caso ante la Guardia Civil y que la investigación está muy avanzada. Cuando se detenga al culpable, o culpables, actuará la Fiscalía y piensa pedir daños y perjuicios.

El sufrimiento de su familia no se lo quita nadie

Tanto el médico como su familia están sufriendo mucho con esta afrenta que no comprenden a qué se debe. David Álvarez explica que sus bajas están debidamente justificadas -por los médicos que le atienden- y no tiene que rendir cuentas más que a su empresa, el SERGAS. "No estoy haciendo nada ilegal ni inmoral y nunca me pasó tal cosa en mis 23 años de carrera profesional".

El facultativo, David Álvarez, ha explicado a COPE DE LA COSTA que tiene "cinco o seis certificaciones médicas de colegiados y hago seguimiento en atención especializada, fui atendido en Urgencias en el Hospital. Tengo la desgracia de ser humano y en determinados momentos estaré o no en disposición de hacer mi trabajo".

Continuó diciendo "yo no tengo por qué notificar mi información médica. Creo que ésta no es forma de proceder, más si hay un médico que lo justifica, mi obligación es con mi empresa, el SERGAS, y mi situación está plenamente justificada".

Termina diciendo "yo vivo de mi trabajo y mi imagen ha sido dañada por completo, por lo tanto pediré daños y perjuicios. Pero el dolor personal es irreparable, mi familia y mis dos hijos están inconsolables, tenemos un gran disgusto. Llevo 23 años de profesión y nunca me pasó tal cosa".

El alcalde desvincula de la política esta agresión verbal

David Álvarez lleva unos ocho años como médico de A Pontenova, y con anterioridad estuvo en el Centro de Salud de Barreiros, pero además es el portavoz del PP en la localidad.

Sobre este asunto, el alcalde, Darío Campos, quiere aclarar que las pintadas no tienen relación política alguna. Explica que los vecinos están cansados de cambiar de médico costantemente. Aduce Campos que en Pontenova hay dos médicos y David Álvarez coge bajas a menudo, pero desde el SERGAS no les dan una solución, sino sustitutos que van y vienen.

Los vecinos se hartan

El alcalde de Pontenova piensa que esa pancarta será fruto del cansancio de los vecinos porque "es inviable tener sólo un médico solo en A Pontenova".

Pero insiste en que esto no es cuestión política: "a mí lo que me choca un poco es que nos eche la culpa políticamente -diciendo que queremos acabar con él. Desde el Concello no tenemos nada que ver con esas pancartas, creo que la gente estaría un poco harta porque lleva dos meses sin estar por aquí, antes estuvo de baja más veces, pero yo políticamente no tengo nada que ver con eso".