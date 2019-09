Padres de Cervo y Foz no envían a clase a sus hijos por culpa de las obras

Un grupo de medio centenar de padres se concentró este miércoles ante el colegio de Cervo, detrás de dos pancartas en las que se podían leer los mensajes "Perigo Obras" y "Xunta Solución", por el estado en el que se encuentra actualmente este centro, dado que las obras de rehabilitación integral del mismo no han finalizado para el inicio del curso escolar.

Vídeo

La secretaria del ANPA, Cristina Fernández, explicó que los padres tomaron la decisión de no llevar a los niños al colegio hasta que la Consellería de Educación, que insiste en que el centro está preparado para el inicio del curso escolar, les ofrezca una solución.

Fernández precisó que el centro está en estos momentos lleno de "andamios", con "escombro" y "mucha porquería en todo el recinto", porque las "obras continúan".

Según esta representante del ANPA, ni siquiera han sido habilitadas todas las aulas y "el comedor da pena verlo".

Otro padre aseguró que el colegio está "en un estado lamentable" para el inicio del curso, "impracticable", añadió.

En Foz, a título particular

Por su parte, en el CEIP Nº1 de Foz, donde también persisten las obras de rehabilitación, no hubo una decisión unánime por parte del ANPA para emprender iniciativas similares a las de Cervo.

"Han decidido esperar a ver cómo se suceden los acontecimientos en los próximos días", ha apuntado el edil focense Iago Villamil.

El concejal nacionalista ha señalado, no obstante, que varios padres "a título particular" no llevaron a sus hijos a clase en la jornada de hoy.