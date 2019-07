A orixe da praga de mosquitos segue "sen estar clara"

Portos de Galicia realizou a semana pasada unha inspección no parque de madeira situado no peirao de Mirasol canda representantes das empresas consignatarias e madeireiras. Nela participou tamén un técnico da empresa autora do informe que o Concello de Ribadeo remitiu a Portos de Galicia e no que aseguraba que a orixe dos mosquitos era a madeira almacenada no peirao.

O informe emitido trala visita por esa empresa, contratada tamén a tal efecto por unha das firmas que operan no porto de Ribadeo, conclúe que non é posible determinar a orixe da praga de mosquitos trala inspección da zona e a toma de mostras. Isto vai en contra do inicialmente defendido polo concello sobre a orixe clara da praga.

Ante esta situación, un dos operadores do porto de Ribadeo decidiu encargar outro informe externo, máis exhaustivo, para determinar de xeito definitivo se a madeira acopiada no peirao de Mirasol é a orixe ou non da praga de mosquitos.

De todos os xeitos, Portos de Galicia lamenta a imprecisión do informe inicial do concello, que apuntaba á madeira do porto como foco da praga e que foi elaborado pola empresa sen visitar a zona teoricamente afectada. Así mesmo, cuestiona a falla de rigor do concello á hora de difundir certas afirmacións que, cando menos, considera incompletas xa que a orixe dos mosquitos segue sen estar clara.