Ocho toneladas de ropa para fines sociales

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, una organización que desde 1987 promueve la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y lleva a cabo programas de cooperación al desarrollo en África, América Latina y Asia así como de apoyo local en España, ha recogido 7.985 kilogramos de textil usado en Castropol durante 2019 para darles una segunda vida a través de la reutilización o el reciclado.

Esta cifra representa un aumento del 8,4% con respecto al año anterior, en el que se recogieron un total de 7.364 kilos.

En 2019, los donantes depositaron la ropa, el calzado, los complementos y el textil de hogar que ya no utilizaban en los contenedores de color verde de la fundación.

Las toneladas recuperadas por Fundación Humana equivalen a 18.000 prendas cuya gestión implica un doble beneficio.

El primero es medioambiental, porque reduce la generación de residuos y contribuye a la lucha contra el cambio climático. De hecho, la reutilización y el reciclaje de textil durante el año pasado representa un ahorro de 25 toneladas de CO2 a la atmósfera. Un estudio de la Comisión Europea indica que por cada kilo de ropa recuperado y no incinerado se dejan de emitir 3,169 kilogramos de CO2.

Por otra parte, el beneficio social consiste en la creación de puestos de trabajo inclusivos, estables y de calidad, ya que la fundación genera un empleo indefinido por cada 36.000 kilogramos de textil recogido.

Asimismo, los recursos obtenidos se destinan a proyectos sociales: tras más de tres décadas de actividad, 2,5 millones de personas se han visto involucradas en los programas de desarrollo en los países del sur de la mano de contrapartes o socios locales.

Los retos para 2020

Uno de los objetivos de Humana Fundación para incrementar la recogida selectiva del residuo textil en 2020 es aumentar la contenerización en el espacio público y así facilitar las donaciones de la ciudadanía.

En España se desecha anualmente un millón de toneladas de ropa -cada ciudadano se deshace de entre 30 y 40 kilos de textil al año, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica- pero apenas un 10% llega a manos de un gestor autorizado; el resto -900.000 toneladas- acaba en vertederos donde no se puede aprovechar de ninguna manera.

La ratio actual es de un contenedor de textil por cada 4.700 habitantes mientras que la proporción idónea es de uno por cada 300 o 500.

El segundo gran objetivo para 2020 es que el sector cuente con un sistema homogéneo de información que permita conocer cuántos residuos textiles se recuperan, se reutilizan, se reciclan o se eliminan en España.

Además, la fundación seguirá incidiendo en potenciar el factor social en los pliegos de contratación pública de la gestión del textil.