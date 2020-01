Naná y La Solana ganan el Concurso de Decoración de Nadal convocado por Acisa

La directiva de Acisa explicó que “en la categoría de comercio el ganador fue Naná, por la originalidad en el diseño decorativo, por la combinación de diferentes elementos y por su elegancia”. Naná recibirá 100 euros en vales de compra para gastar en los establecimientos asociados a Acisa y un trofeo.

Desde Acisa añaden que “en la categoría de hostelería el vencedor fue el restaurante La Solana por la integración de la decoración en el local, la originalidad y la utilización del espacio acomodado para decorar”. La Solana recibirá también 100 euros en vales de compra y trofeo.

El fallo del jurado ya les fue comunicado a los ganadores. Los premios serán entregados en la cena de gala de Acisa Ribadeo, que se celebrará el próximo mes de febrero.



Desde Acisa felicitan “a todos los participantes y a todos los socios y socias, que con su decoración contribuyeron a aumentar el ambiente de Nadal en Ribadeo”.

IX Fiesta del Comercio

Acisa ultima los preparativos de la IX Fiesta del Comercio, que se celebrará el próximo sábado, 11 de enero, en la carpa instalada en el parque de San Francisco. En el evento van a sortear 4.000 euros en vales de compra para gastar en los establecimientos asociados. Debido a la multitudinaria presencia de público que se registró en la pasada edición de la Fiesta del Comercio Acisa procederá a instalar imagen y sonido en el exterior de la carpa “para que todo el mundo pueda seguir el sorteo en las mejores condiciones posibles, ya sea en el interior o en el exterior”.

La campaña de Navidad de Acisa arrancó el pasado 1 de diciembre con el reparto de 200.000 rifas entre los clientes que hicieran o hagan sus compras en el comercio local o consuman en la hostelería de la villa hasta el próximo 11 de enero.

El próximo sábado se celebrará el sorteo y las personas que tengan rifas podrán depositarlas en una urna instalada para ello en la entrada de la carpa, desde las 16:00 hasta las 20:30 horas. Además tendrán que guardar la parte a conservar para participar en el sorteo. Desde la directiva de Acisa explican que “la rifa en su totalidad es para el cliente. Está compuesta de dos partes, una para él y otra es la que hay que depositar en la urna el día del sorteo”.

Los 4.000 euros en premios serán repartidos en tres presenciales y uno no presencial. Los presenciales, de 2.000 euros, 1.000 euros y 500 euros en vales de compra de Acisa Ribadeo. Ningún premio quedará desierto y de no aparecer el ganador se procederá a sortear de nuevo, “por lo que los participantes deberán estar físicamente en el lugar”. Además habrá un premio no presencial de 500 euros en vales de compra, que se dará a conocer el mismo día 11 de enero y se sorteará mediante un programa informático que escogerá de forma aleatoria un número de los 200.000 entregados en las broncas.

El ganador del sorteo no presencial tendrá hasta el día 17 de enero para presentarse en las oficinas de Acisa Ribadeo y así cobrar el premio. De no presentarse se considerará desierto. Los ganadores premiados con las rifas agraciadas en el sorteo presencial cobrarán el premio el mismo sábado.

Los vales de compra de Acisa Ribadeo deberán ser gastados en el período de dos meses, desde lo 11 de enero hasta el 11 de marzo de 2020. Los vales solo podrán emplearse en los establecimientos asociados y tendrán que ser gastados de forma íntegra.

Colaboran en la organización de esta campaña junto a ACISA, el Ayuntamiento de Ribadeo y la Xunta de Galicia.