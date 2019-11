Nadie quiere a Mondoñedo ...como "parche" ante la sobrecarga judicial

La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro (PSdeG), ha rechazado la propuesta de incorporar el Concello de Foz al Juzgado de Mondoñedo y ha exigido “más medios para solucionar el atasco en el sector, no parches o medidas temporales”.

“Ante la noticia aparecida en los medios de comunicación sobre una propuesta de derivación del ayuntamiento focense para ser incorporado al Juzgado de Mondoñedo, apoyada por el Concello de Mondoñedo, quiero hacer constar el malestar de nuestro ayuntamiento al respecto, entendiendo que cómo sede judicial somos parte interesada de cualquier decisión que pueda afectar a la misma”, ha advertido Loureiro.

“Las reivindicaciones que hicimos, tanto por parte de esta administración como por parte de los funcionarios del Juzgado de Viveiro, nunca tuvieron ese objetivo, pues consideramos que el exceso de volumen de trabajo no se soluciona con esta derivación; el problema del volumen de trabajo en este juzgado es de hace años, no es algo nuevo y no se entiende por que se plantea ahora esto”, ha recordado la regidora vivariense.

En opinión de Loureiro, “la solución no es quitar y mucho menos enfrentar la Mariña Occidental con la Central que, en todo caso, no sería más que una medida temporal o un parche que en ningún caso supone una solución definitiva”.

“No permitiremos que esta propuesta sirva de excusa para no crear el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Viveiro, porque es evidente que se necesita y porque, además, hay espacio para su creación”, ha afirmado la alcadesa, que demanda asimismo “más personal para los juzgados”.

El Concello de Viveiro propuso y tramitó la cesión de locales de titularidad muncipal existentes en el inmueble de los juzgados para ponerlos la disposición de la Xunta y, durante todo este procedimiento, “nunca se habló de la derivación de un ayuntamiento al Juzgado de Mondoñedo como solución a la carga de trabajo”.

“Sin saber cual puede ser la opinión al respecto por parte de los vecinos de Foz, no puede hablarse de un tema así sin consultarlo previamente con los alcaldes de los ayuntamientos afectados, en este caso Foz y Viveiro”, ha añadido.

“Entiendo, finalmente, que esta noticia y la forma de darla a conocer sin hablar previamente con las partes implicadas es un atrevimiento; lo que corresponde en esta situación no es quitar, sino establecer los medios adecuados que sirvan para dar servicios a todos los vecinos y vecinas de A Mariña”, ha finalizado Loureiro.

Cajoto pide juzgado propio para Foz

Por su parte, el alcalde de Foz, Fran Cajoto (PSdeG), ha querido expresar su malestar por la actitud de la alcaldía de Mondoñedo, "saltándose la lealtad institucional y hablando en nombre de los focenses".

"Soy el principal sorprendido por la noticia aparecida en la prensa este fin de semana, en la que la alcaldesa de Mondoñedo pretende hablar en nombre de los vecinos de Foz para cambiar la sede judicial de referencia de nuestro ayuntamiento, pasando de Viveiro a Mondoñedo", ha señalado Cajoto.

El regidor focense ha apuntado, asimismo, que "con parches o soluciones parciales ante la sobrecarga de trabajo lo único que se conseguiría es trasladar el problema al juzgado de Mondoñedo, no solucionarlo".

"Entiendo que la alcaldesa del pueblo de Mondoñedo pretenda lo mejor para sus vecinos e instituciones, pero existe una lealtad institucional, un respeto al resto de los ayuntamientos y alcaldías que debe primar siempre", ha advertido Cajoto.

"No logro comprender como la más alta dignataria de un ayuntamiento pretende impulsar una medida en un ayuntamiento vecino, saltándose a su máximo representante y ninguneando a sus propios compañeros de partido que forman parte de la oposición de Foz", ha criticado el alcalde socialista.

Cajoto ha recordado que la distribución de juzgados y la adscripción de los ayuntamientos depende de la Ley 38/1988, del 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, una ley estatal.

Por ello, el alcalde focense ha propuesto su propio municipio como "candidato idóneo para albergar el juzgado de referencia de la parte oriental de A Mariña".

"Concuerdo con la alcaldesa de Mondoñedo en que el criterio geográfico debe ser una de las prioridades en la ubicación de los juzgados", ha precisado Cajoto, por lo que "Foz, con más de 10.000 habitantes, está más centrado geográficamente y mucho más cerca de otros núcleos de gran población como Ribadeo".

Desde el ejecutivo focense esperan también el contacto con los abogados promotores de la medida y no se cierran a ninguna solución, "sobre todo consultando la opinión de los vecinos y colectivos de Foz, principales afectados y a los que debemos atender más allá de opiniones particulares", ha concluido el alcalde.