La Asociación Pro Residencia José María Rodríguez no se consolida ahora pero quizá tenga un futuro

Uno de los impulsores de la "Plataforma Pro Residencia" y de la "Asociación pro Residencia de Mayores José María Rodríguez", Antonio Gregorio Montes, lamenta que la idea de montar una asociación quedara en el intento ante la inexistencia de voluntarios para recoger el testigo y dirigirla.

Piensa que el intento era bueno y necesario y que podría aportar mucho a la gestión de la Residencia de Mayores, pero los impulsores de la iniciativa no tienen familiares en el centro y lo propio sería que se encargaran los que sí los tienen.

Ante la sugerecia de que el alcalde, Fernando Suárez, pudiera ver el proyecto como una amenaza, Antonio Gregorio no comprende por qué y señala que si les ve así está equivocado porque "ni tienen capacidad para serlo ni lo pretendían". Querían apoyar e intentar que las cosas se hicieran mejor.

Antonio Gregorio recuerda que la Plataforma Pro Residencia fue imprescindible en su momento y apunta que los mimbres ya están puestos. Aunque nadie coja la dirección de la Asociación ahora, no tienen intención de disolverla pues puede que en un futuro sea necesaria. De hecho indica que "más adelante la gente se van a arrepentir de no haberla cogido, pero no somos nadie para forzar a la sociedad a cambiar las cosas".

Declara Antonio Gregorio que es "una pena pero queda en standby" y sentencia que "los poderes públicos necesitan un apoyo y un control".