NADAL con María Loureiro

María Loureiro disfruta de la Navidad con más intensidad desde que sus hijos llegaron al mundo, porque ellos transmiten la ilusión en estas fechas.

Aprovecha las fiestas para estar con su familia, sobre todo con los más mayores, porque no sabemos qué nos depara el futuro. En Navidad no suele cocinar, pero pone la casa para acoger a su familia que, aunque no es muy larga, se junta alrededor de la mesa y debate de política. No hay peleas porque todos tienen unas ideas semejantes...

Escúchala en esta entrevista