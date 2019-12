NADAL con Alfonso Villares

El alcalde de Cervo no cocina nada, pero es agradecido con las viandas que prepara su cuñada en estas fechas. Esos días especiales de grandes cenas y comidas colabora con otros menesteres de la casa. Disfruta de la Navidad, aunque reconoce que no como antes porque los adultos vamos con prisa a todas partes y nos olvidamos de que lo realmente importante no es llegar a la luna o alcanzar grandes metas sino valorar lo que tenemos a nuestro alrededor y saborearlo.

Le gustan los Reyes Magos y durante sus años de niñez se levantaba por las noches empeñado en pillarlos "in fraganti".., nunca lo consiguió. Ahora su Rey es su hijo, que es cariñoso y le da muchas alegrías.

Entre los deseos para el próximo año.., los que tenemos todos: salud y una solución para Alcoa, pues no se cree los compromisos del Gobierno ni de Pedro Sánchez y la situación es muy grave.

Los días D -Nochebuena, Navidad, Nochevieja- sale a tomar algo con los amigos, pero antes de las cenas o comidas. Luego prefiere extender la sobremesa con su familia y compartir conversaciones siempre amables y divertidas.