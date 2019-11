La mujer asesinada en Foz contó a una amiga que su hijo le pegaba

La Guardia Civil investiga la muerte de Minaene Franco, la mujer de 36 años de edad asesinada presuntamente por su hijo de 17 años. El joven está detenido y se espera que en las próximas horas pase a Fiscalía de Menores mientras que el cuerpo sin vida de la madre será sometido a la autopsia para determinar la causa del fatal desenlace. Todo apunta a que sufrió una muerte violenta y por arma blanca.

El cadáver ha sido localizado esta mañana en Foz, en el domicilio familiar en la calle Costa do Castro, edificio número 3. La Guardia Civil acudió allí tras recibir la llamada de una amiga de la mujer que estaba preocupada porque no sabía nada de ella desde el sábado. Aunque estuvieron en la puerta de la casa anoche, no pudieron entrar porque se necesitaba una autorización judicial, según explica la amiga, Kelly, a Cope de la Costa. Llamaron a la puerta pero nadie abría. Esta mañana los agentes volvieron y accedieron por fin al domicilio localizando el cadáver de Minaene con signos de muerte violenta.

Tras el levantamiento del cadáver, sobre las dos y media de la tarde, los agentes forenses continuaron varias horas en el domicilio tomando pruebas. Por otra parte, la amiga de la víctima, Kelly, acudió a las dependencias de la Guardia Civil de Foz a declarar. Fue acompañada de su hija, que necesitó atención médica debido a la angustia sufrida en las últimas horas. La ambulancia medicalizada se trasladó hasta el cuartel y atendió a la joven.

La fallecida le contó a su amiga que su hijo le pegaba

Kelly está consternada y aún no se cree lo que pasó. Ahora recuerda que su amiga le dijo en varias ocasiones que su hijo le pegaba, pero no lo creía. Señala que el niño era rebelde y contestaba a su madre pero no podía imaginar algo así. Según sus propias palabras “si tu ves al niño no lo crees, es un un niño que ni bebe ni fuma ni usa drogas, casi no habla”.

Kelly explica que esta misma mañana vio al hijo “desayunando tranquilamente en la Playa”, le preguntó por su madre y le dijo que estaba en La Coruña. Ella le rebatió “es mentira, tu madre no fue a La Coruña porque ella no tenía dinero”.

El sábado lo vieron con sangre en las manos

La hija de Kelly, Paola, explica que su hermano vio al presunto asesino este sábado “con las manos cortadas y decía cosas muy raras”. Indica que el niño parecía tranquilo y tampoco puede creer que haya pasado algo así: “no aparentaba ser violento, ella dijo que sí (la víctima), que con ella se ponía agresivo, pero yo nunca le creí”.

Kelly y Minaene eran amigas y quedaban a menudo

La amiga de Minaene ha explicado a Cope de la Costa que este puente sintió que algo raro pasaba cuando no conseguía hablar con su amiga -hablaban casi todos los días- ni tampoco quedaron el fin de semana como solían hacer desde que se conocen, hace más de un año.

Anoche estaba muy intranquila, fue hasta el domicilio y encontró fuera unas gotas de sangre. Se asustó y avisó al 112, acudió la Guardia Civil, llamaron a la puerta pero nadie abría. Y hubo que esperar hasta esta mañana para tener la orden judicial, Fue cuando constató su horrible presagio.

El alcalde de Foz ha calificado el suceso de execrable

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, ha calificado de "horrible y execrable" el crimen y ha explicado que la "investigación permanece abierta". "Estamos ante un crimen horrendo, execrable y estamos todos consternados", ha declarado el regidor.

El Ayuntamiento convoca una concentración en repulsa mañana

El Ayuntameinto de Foz ha convocado una concentración mañana, 5 de noviembre, a las 20:00 horas, ante la Plaza del Concello y 3 minutos de silencio en muestra de repulsa por la trágica muerte de la vecina foncese, que estudiaba en el Ciclo de Hostelería del IES de Foz. En el instituto se le realizará un homenaje este martes por la mañana, a las 11,30 horas.

Además, el pleno local ordinario convocado para este martes, también tiene previsto, a partir de las 20,30 horas, rendir homenaje a la víctima y acordar con los portavoces municipales medidas como días de luto por la vecina asesinada.