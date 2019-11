La Mesa pola Normalización Lingüística felicita a Álvaro Queipo por usar el gallego asturiano en el Principado

La asociación gallega A Mesa pola Normalización Lingüística ha felicitado este jueves al diputado popular asturiano Álvaro Queipo, natural de Castropol, por usar el gallego-asturiano en el pleno de la Junta General.

A través de twitter, la principal asociación de defensa del gallego, ha querido felicitar a Queipo "por usar y defender el uso del gallego, en la variante oriental propia de las Tierras del Eo-Navia, en el Parlamento de Asturias", han indicado en un tweet escrito en gallego normativo con los hashtags #EnGalegoTemosDereito #OficialidadeXa.

INTERVENCIÓN POR LA RÍA DEL EO

Queipo usó este miércoles el gallego-asturiano en su intervención en la Junta General para presentar una proposición no de ley para la denominación de la Ría del Eo, pero lo interrumpió el diputado de Vox Ignacio Blanco, que afirmó que no entendía el gallego "o 'llingua' o lo que esté hablando, que no sé lo que es".

Ante la queja, el presidente de la Junta, Marcelino Marcos, recordó que el reglamento permite a los diputados usar las lenguas propias de Asturias, pero pidió a Queipo que se dirigiera a los diputados "de manera que todos puedan entenderlo". Queipo pasó a usar el castellano, en el momento que recordó a Blanco que no había hablado en gallego, sino en gallego-asturiano, "que es otra lengua".