Medalla de Bronce para Ana Vallines en los 5.000 metros lisos

La atleta de las ED Lourenzá, tercera en el Campeonato Gallego celebrado en Marín, empleó un tiempo de 19,47 quedando a 5 y 4 segundos de los dos primeros puestos.

Ana Vallines: "Corrín con boas sensacións nun día de moita calor. A pesar deso aguantei no grupo final ata a penúltima volta e acabei mellor do esperado os últimos 300 metros. Contenta polo resultado e espero seguir progresando se me respetan as lesións".

La próxima cita para Ana será será el 7 de abril en el Campeonato Gallego de milla en ruta que se va a celebrar en Santiago.