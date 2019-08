El Comité de Alcoa pedirá mañana más tiempo para San Ciprián

Los representantes del Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián aún tienen esperanzas de hacer recapacitar a la dirección sobre la rebaja de la producción de aluminio. Esperan conseguir, de la reunión prevista para mañana a media mañana con el presidente de Alcoa España, un poco de tiempo. Según explica Xosé Paleo, el representante del comité, tiempo para que el gobierno se organice y apruebe el "Decreto de la Energía".

IN EXTREMIS

Los plazos se agotan y en la tarde del lunes comenzaron a apagarse las cubas del Departamento de Electrolisis de San Ciprián. Van a una por día, por el momento, y comenzaron con aquéllas cuya vida útil ya caducó, para ganar tiempo. Esperan no tener que seguir hasta contabilizar las 32 cuibas que la dirección quiere paralizar para mitigar las pérdidas que les supone el coste energético.

EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR

Desde la dirección de la empresa ya dijeron que producir aluminio en España es el doble de caro que en otros países de Europa y así no pueden jugar con las mismas reglas que sus competidores. Esta medida se toma para minimizar los costes que en estos momentos les supone producir la tonelada de aluminio.

LO SIGUIENTE..., LOS PUESTOS DE TRABAJO

Los populares y representantes de la Xunta, abanderados por el alcalde de Cervo Alfonso Villares, llevan tiempo incitando a la comunidad a la movilización masiva para exigir al Gobierno Central que tome medidas, pero ya. En las últimas horas el delegado territorial José Manuel Balseiro despejó una ecuación muy fácil: primero hay pérdidas, luego se rebaja la producción y lo siguiente..., son los puestos de trabajo.

Alfonso Villares insiste en que es el precio de la energía la clave de todo y debe rebajarse para salvar Alcoa porque no es una empresa cualquiera para La Mariña. Aquí no hay tejido industrial y el peso de esta factoría es insustituible.

El senador Jose Manuel Barreiro, por su parte, ha anunciado que demandará al Gobierno en funciones una solución "urgente" para la planta de Alcoa de San Ciprián y ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no tiene excusas para no hacerlo". En este sentido, el popular ha presentado ante la Cámara Alta una interpelación sobre este asunto "preocupado" y "alarmado" por la "falta de reacción" del Gobierno ante la reducción en la producción de la factoría, "que puede conllevar el inicio de despidos a no muy largo plazo".

EL APAGADO DE CUBAS SÓLO SE HIZO EN EL ACCIDENTE DEL CASÓN

Barreiro ha defendido que se trata de una situación "inaudita", ya que el cierre de 32 cubas de electrolisis "nunca se produjo", salvo en la ocasión del Casón. Por este motivo, ha pedido a los diligentes que emprendan las gestiones necesarias para aprobar el estatuto de las empresas electrointensivas "para frenar lo que puede ser en un futuro no muy lejano el cierre de la fábrica".

Así, el senador del PP considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no tiene excusas para no hacerlo" ya que, aunque está en funciones, podría aprobarlo a través de un Real Decreto que, posteriormente, ratificaría el Consejo de Ministros.

José Manuel Barreiro ha señalado que es "imprescindible" concretar una fecha para la aprobación del estatuto, porque sin un marco normativo y un precio estable "no hay futuro ni para Alcoa ni para el resto de empresas grandes consumidoras". "El precio de la electricidad en España es muy caro, un 50% más que en Alemania o Francia, por lo que la factura eléctrica supone el 41% del gasto de Alcoa, en un momento en el que el precio del aluminio en el mercado está bajo", han indicado desde el PP.

EL PSOE ACUSA AL PP DE BOMBARDEAR EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Los socialistas lucences, capitaneados por la burelesa Patricia Otero, apuntan que la idea de una posible pérdida de empleos en Alcoa San Ciprián es una campaña de la Xunta para dinamitar el gobierno de Sánchez. Afirma Otero que "el gobierno de Feijóo está promoviendo una campaña infundada sobre los despidos en esta empresa cuando sabe que, por primera vez desde el año 2011, hay un gobierno trabajando por el futuro del sector".