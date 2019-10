Magia y gastronomía a lo largo de toda la comarca

La Mancomunidade de Concellos da Mariña Lucense organiza la octava edición del 'Mes da Maxia', que se celebrará del 25 de octubre al 30 de noviembre, a excepción del fin de semana de Difuntos.

En el evento participan 17 establecimientos hosteleros, como restaurantes, hoteles y casas de turismo rural, de distintos ayuntamientos de la comarca mariñana.

En esta octava edición participarán los magos Rafa, Teto, Kiko, y Pi. Desde la organización esperan que este mes mágico sea un motivo para que los mariñanos salgan cenar y pasen una noche completa y agradable, se den desplazamientos entre ayuntamientos y que la gente de fuera de la comarca decida venir a pasar un fin de semana de otoño para disfrutar de este territorio con este motivo.

Cerca de una veintena de establecimientos

Los locales que acogerán actuaciones son: A Marquesa, A Garita, Casa do Fidalgo, O Noso Lar, Hotel–Restaurante Javier Montero, Hotel Vila do Val, Mesón O Mazo de Ferreiravella, O Rincón do Mis, Area Grande, Parador de Turismo de Ribadeo, Mesón Camiño Norte, O Lar, Casa Rural A Penela, A Yenka, Hotel Val do Naseiro, Pousada O Almacén y Hotel O Cabazo.

El 'Mes da Maxia' arranca este viernes 25 en A Marquesa, de Burela, donde actuará el Mago Pi.

El sabádo 26, Pi llenará de magia el Mesón A Garita, en Ourol; y el Mago Kiko hará lo propio en la casa rural Casa do Fidalgo, en A Pontenova.

En la página web www.mesdamaxia.com se encuentra el listado con los restaurantes participantes así como los menús que se podrán degustar en cada uno de ellos y los números de teléfono para hacer las reservas.

Menús mágicos y espectáculos

Los precios de los menús mágicos, que incluyen las cenas y los espectáculos de magia, oscilan entre los 25 y los 30 euros.

Las cenas mágicas comienzan a las 21:30 horas y constan de dos partes, una con magia de cerca entre plato y plato y el espectáculo final que comenzará una vez sean servidos los cafés.

Para menú infantil, vegano, vegetariano y otras opciones ante intolerancias y alergias, la gente puede consultar previa y directamente con el establecimiento.

Se recomienda no dejar la reserva para última hora y hacerlo lo antes posible, ya que las plazas son limitadas.