O Vicedo cumple las normas a rajatabla y, por ahora, mantiene lejos el coronavirus

El alcalde de O Vicedo, Jesús Novo, atribuye a las medidas de precaución tomadas con premura, la inexistencia de coronavirus en su concello, al menos por ahora. Algo que él mismo reconoce que puede cambiar en cualquier momento.

Explica que en su concello repartieron muchas mascarillas desde el inicio de la crisis sanitaria e intensificaron las labores de desinfección. Pero cree que este "es un asunto de sentido común y cada uno debemos ser responsables y saber lo que tenemos que hacer. No vale el 'a mí me da igual', no, me da igual no, es un tema de sentido común", porque podemos contagiar a otros.

Felicita a sus vecinos por su comportamiento y les da ánimos "porque las normas en O Vicedo se están llevando a rajatabla y el tema de no tener ahora mismo ningún positivo tiene que ver con eso".

DESESCALADA

Sobre la próxima apertura y salida a la calle, desea que se haga poco a poco y por zonas. Explica que es una opinión particular pues para eso hay gente técnica que sabrá cómo se tiene que hacer. Pero "no es cuestión de abrir aquí porque no tenemos ningún caso, no queremos ser un imán de atracción para que venga todo el mundo a O Vicedo".