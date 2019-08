Los Trabajadores de San Ciprián piden a Alcoa que les devuelva el favor y mantenga las bajas incentivadas

Los empleados de la planta de Alcoa mariñana han enviado esta mañana a la dirección un escrito solicitando que, ahora que las plantas de Coruña y Avilés han sido compradas, se mantenga la política de personal que se implantó para acoger a los trabajadores provenientes de esas dos factorías.

Dado que ya no necesitan ser acogidos en San Ciprián, piden que se mantenga el convenio de bajas incentivadas al que se habían adherido muchos empleados en el mes de abril y así se de paso a otros que se incorporen a plantilla. De esta forma se daría entrada a gente que ya está formada, ha superado el periodo de prueba y demostrado su capacidad para trabajar en la empresa.

Adjuntamos el texto íntegro del comunicado remitido por los trabajadores:

Contratos indefinidos e baixas incentivadas

A raíz da compra das fábricas de A Coruña e Avilés por Parter o Comité de Empresa de San Cibrao solicita a Alcoa que continúe co Plan de baixas incentivadas e sexan os ETT’s e os mantedores de auxiliares os que cubran as vacantes que se ían xerar para os trasladados de A Coruña e Avilés. No día de hoxe, o Comité de Empresa de Alcoa de San Cibrao solicitou por escrito á dirección de Alcoa continuar co plan de baixas incentivadas para os traballadores que solicitaron acollerse por escrito antes do 15 de abril de 2019 e nas condicións asinadas por cada un dos afectados. Indicando que a cobertura das vacantes xeradas por estas baixas pasen a ser ocupadas, cun contrato indefinido na orde establecida para estes contratos, polos traballadores que teñen superado a avaliación dos 7 meses como aptos.

Si ben e certo que os eventuais que xa teñen superada a avaliación dos 7 meses teñen un contrato indefinido garantido a raíz dun acordo, tamén o é que van ter que esperar a que se dean as vacantes oportunas, ben por contrato de relevo ou por outros motivos.

O Comité de Empresa entende que Alcoa incluíu (sen contar co Comité de Empresa) á fábrica de San Cibrao no ERE de A Coruña e Avilés e polo tanto debe compensar, deste xeito, a solidariedade amosada por tódolos traballadores de San Cibrao, incluíndo ETT's e auxiliares no proceso do ERE colectivo que afectou aos compañeiros das plantas de Alcoa en A Coruña e Avilés. ERE que finalmente rematou na venda destas fábricas ao grupo Parter Capital.