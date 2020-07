Los trabajadores de Alcoa tienen "coartada la libertad de movimientos", según señala el presidente del comité, José Antonio Zan, quien indica que no pueden hacer "ni concentraciones ni manifestaciones" y suspenden un par de actividades previstas para esta semana. Entre ellas no asistirán a la manifestación de Coruña del día 10 de julio.

Afirma Zan que "tenemos que darnos cuenta de que lo primero es la salud y no podemos poner en riesgo a nadie, seamos sensatos como hemos sido hasta ahora que hemos procurado tener seguridad en todos los actos que hemos realizado".

LAS MANIFESTACIONES DE ALCOA NO SON EL ORIGEN DEL BROTE DE CORONAVIRUS

Defiende que las manifestaciones y protestas de Alcoa no han originado ningún brote de coronavirus: "siempre hemos portado mascarillas, hemos hecho actos al aire ibre para que no hubiera posibilidad de contagios y es increíble que después de toda la gente que hemos movido, hasta 25.000 personas en Viveiro, no haya habido ningún contagio por esta línea y que toda la línea de contagios venga por alguna fiesta que se hizo fuera, gente ajena a la fábrica".

Aun así reconoce que son muchos trabajadores de Alcoa en la Mariña, con mucha familia en la zona y "al final va a acabar tocando a los trabajadores de fábrica, pero actualmente yo creo que sólo hay un afectado por este brote".

PIDEN PARALIZACIÓN DEL ERE

Desde el comité de Alcoa han solicitado la paralización del ERE "debido a la restricción de movilidad y la imposibilidad de poder ejercer nuestro derecho a movilizarnos y a reunirnos en Asamblea durante ese período".