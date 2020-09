Los trabajadores de Alcoa se reúnen en asamblea para analizar la venta

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha convocado para este viernes una asamblea de trabajadores en el complejo industrial para analizar con la plantilla de la situación del proceso de venta de la factoría y para informar sobre las nuevas movilizaciones previstas.

Esa asamblea se celebrará en San Cibrao, ante los locales del comité de empresa, a partir de las 14:30 horas.

Asimismo, el comité de empresa de Alcoa San Cibrao ha convocado una concentración, que se celebrará este domingo en Viveiro, a favor de la venta de la planta de aluminio a GFG Alliance, con el objetivo último de mantener la producción en la factoría y los puestos de trabajo.

Según ha informado el propio comité, esa “reunión familiar” tendrá lugar entre las 11:30 y las 12:00 horas en la localidad de Viveiro, concretamente en la Praza de Pastor Díaz, con respeto a las medidas de seguridad decretadas para evitar la propagación del Covid-19, como mantener la distancia de seguridad y hacer uso en todo momento de mascarilla.

El comité repartirá entre los asistentes cascos con el logotipo de GFG Alliance, como muestra de su apoyo al proceso de venta de la factoría.

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, reconoció que el proceso de negociación para la venta de la fábrica mariñana será “duro”, porque “Alcoa no está interesada en vender” y solo ha accedido a iniciar conversaciones por la “movilización social”.

“Todos sabemos que no vende a gusto”, dijo Zan, sino por “la movilización social” de los propios trabajadores de la fábrica, que ha contado con el apoyo sin fisuras por parte de toda la sociedad de A Mariña.

Por su parte, Alcoa asegura que, tal y como se “comprometió con los representantes de los trabajadores” de la planta de San Cibrao en el acuerdo firmado el 13 de agosto, “ha estado negociando de buena fe y de manera diligente con GFG Alliance para llegar a un acuerdo sobre las condiciones generales para la venta de la planta de aluminio”.

Recuerda que esas condiciones “debían haberse pactado antes del 30 de agosto”, pero superada “la fecha de la primera fase” y a pesar de que Alcoa hizo “concesiones sustanciales para facilitar la venta”, GFG Alliance “continúa planteando demandas no razonables y fuera de los límites del acuerdo del 13 de agosto”.

Reunión con Liberty House la próxima semana

Representantes de los trabajadores de la fábrica de aluminio de San Cibrao, en el municipio lucense de Cervo, explotada por la multinacional estadounidense Alcoa, prevén reunirse la próxima semana con dirigentes de la firma británica Liberty House, interesada en comprar la factoría, según el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.

El representante de los trabajadores de la planta de San Cibrao ha informado de que está convocada una reunión el próximo miércoles 9 de septiembre a las 16:30 horas en Madrid dirigentes de Liberty House para conocer sus ambiciones sobre esa planta de fabricación de aluminio primario.

Zan ha indicado que hay "avances" en las negociaciones con dirigentes de Alcoa, que presentaron meses atrás un plan para despedir a unos quinientos trabajadores de esa fábrica, y ha expresado su esperanza de que la discusión "avance más rápido".

Sin embargo, ha advertido a los dirigentes de Alcoa en España que "dejen de poner trabas" para la venta de la fábrica a otros grupos interesados en su explotación con el compromiso de mantener los puestos de trabajo.

Zan reprochó que Alcoa pretende establecer compromisos a "cinco años" en España para el suministro de alúmina, cuando en Noruega compró dos plantas "con un contrato a diez años y con mejoras en el suministro alúmina en relación con el precio de mercado".

El representante del comité de empresa subrayó que "Liberty ofrece pagar a precio de mercado", por lo que "no tiene lógica" que no se pueda plantear ese contrato para el suministro de materia prima a diez años "si Alcoa no tiene pensado ni vender ni cerrar la planta de alúmina en San Cibrao", salvo que desee "boicotear" su venta.

Los trabajadores esperan reunirse este mediodía con dirigentes de Alcoa para que especifiquen "su postura en relación con el proceso de venta" de la fábrica y a las 14:30 horas celebrarán una asamblea para expresar su posición.