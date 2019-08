Los empleos peligran en Alcoa San Ciprián y no hay que tener muchas luces para verlo

Coincidiendo con el primer día de parada de una de las cubas del Departamento de Electrolisis de Alcoa San Ciprián, para reducir la producción de aluminio, llega el enésimo aviso de un representante de la Xunta sobre el negro futuro que se cierne sobre Alcoa San Ciprián y sobre toda La Mariña.

El delegado territorial de la Xunta en la provincia de Lugo, José Manuel Balseiro, alerta del peligro de pérdida de empleos en la factoría mariñana. Indica que con pérdidas de entre 6 y 9 millones de euros mensuales -según dice el presidente del comité de empresa- y una reducción de la producción.., no hay que ser adivino para imaginar que el siguiente paso es reducir los puestos de trabajo. Considera Balseiro que eso es para preocuparse.

¿Dónde está la conciencia social?

Recuerda el delegado que en 2018 y 2017 se salió a la calle a protestar y se buscaron soluciones, en los momentos en que Mariano Rajoy presidía España y señala que el gobierno socialista está dándole la espalda a un tema preocupante: que Alcoa es la empresa que más puestos de trabajo genera en la provincia de Lugo.

Lamenta que el gobierno puso cincuenta fechas para aprobar el Estatuto y aún no lo ha hecho, y se sorprende de declaraciones como las realizadas por algún sindicato días atrás en las que se insinuaba que un gobierno en funciones no podía aprobar el Estatuto Eléctrico. Balseiro indica que sí se puede hacer, a través de “un Real Decreto que un gobierno en funciones puede llevar al Consejo de Ministros y aprobarlo.., si hay voluntad”. Y si no se aprueba, no sólo se pone en peligro Alcoa sino varias empresas electrointensivas en Galicia.