Las carreteras ya se complican en la provincia de Lugo por la nieve

Los servicios de Gestión Territorial de la Diputación de Lugo, que dependen directamente del Presidente, José Tomé, trabajan en el acondicionamiento de las carreteras de su titularidad en 11 ayuntamientos de la provincia tras las nevadas caídas en las últimas horas. Los operativos están desplegados en los municipios de la Montaña y del sur de la provincia.

El personal de la Diputación está trabajando con ocho máquinas quitanieves y una docena de coches todoterreno con diverso material de apoyo para retirar las capas de nieve – de entre 10 y 20 centímetros de espesor-, para deshacer placas de hielo y retirar árboles que obstaculizan las vías. Unas actuaciones que tienen como objetivo garantizar la seguridad de los usuarios en la carretera.

Está afectada una treintena de carreteras repartidas por A Fonsagrada, Vacía, Folgoso do Courel, Cervantes, O Incio, Navia de Suarna, As Nogais, Pedrafita del Cebreito, Quiroga, Samos y Triacastela.

La relación es la siguiente: LU- P-360 (A Fonsagrada); LU- P-0402 (Vacía); LU- P-1303, LU- P- 4505, LU- P- 5004, LU- P-1305 y LU- P-1306 (Folgoso do Courel); LU- P-2505 (O Incio); LU- P-3501, LU- P- 3502, LU- P-3505 y LU- P-3509 (Navia de Suarna); LU- p- 3701 y LU- P- 4503 (As Nogais); LU- P 4504, LU- P- 4503 y LU- P-4505 (Pedrafita do Cebreiro); LU- P 500, LU- P-5004, LU- P- 5002 y LU- P-5005 (Quiroga); LU- P-5603, LU- P-5601, LU- P-1306 y LU- P-5605 (Samos); y LU- P-3702 (Triacastela).