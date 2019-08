Las barreras colocadas en los ríos Eo y Ouría contienen bastante el vertido

Las autoridades municipales de Galicia y Asturias recomiendan, por precaución, no bañarse en las playas hasta que se conozcan los análisis definitivos realizados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, y a la espera de que desde la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia hagan lo propio, mañana, en las zonas que son de su competencia.

LAS BARRERAS ANTICONTAMINACIÓN FUNCIONAN

El concejal de Medio Ambiente de Vegadeo, Daniel Lasheras, afirma que “son efectivas las barreras que ha instalado la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en la confluencia del Ouría con el Eo y se aminora la intensidad del flujo de residuo en el Eo”.

LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS LLEGARÁN A FINAL DE SEMANA

Según explica el Comisario de Aguas de la CHC (Confederación Hidrográfica del Cantábrico), Jesús María Garitaonandia, “al ser contaminación bacteriológica, ciertos parámetros tardan varios días”.

Garitaonandia narra que están haciendo un seguimiento en cinco puntos hasta la zona marítimo terrestre, tres dentro del cauce del Ouría y dos en el Eo. Se aprecia que “la zona del vertido se diluyó gracias a la capacidad de auto-regeneración del río”.

Las barreras-pantalla funcionan sobre todo contra los residuos sólidos, pero cuentan con un elemento geotextil que para los líquidos. En estos momentos las están renovando y tienen previsto colocar nuevas barreras en otros puntos.

Las márgenes del Ouría no están muy afectados, sí el tramo terrestre que discurre entre el punto del vertido (a unos 250 metros del río) y el cauce, pero esa zona es competencia de los Ayuntamientos. Les han pedido colaboración para minimizar la llegada de restos al cauce.

RIBADEO Y TRABADA PIDEN TRANQUILIDAD A LA POBLACIÓN

El alcalde en funciones de Ribadeo, Pablo Vizoso, pide tranquilidad e insiste en que el agua de la traída municipal es apta para el consumo humano, pero recomienda no bañarse en la Playas de Os Bloques y Cargadoiro por precaución. Confirma que la Xunta de Galicia, a tavés de la Consellería de Sanidad, realizará un análisis de las playas este miércoles. Volverán a hacer otros análisis el 1 de septiembre.

La alcaldesa de Trabada, Mayra García, también lanza un mensaje de tranquilidad, afirma que está en contacto con todas las administraciones implicadas. El abastecimiento de agua no está afectado y espera poder permitir el baño y las actividades acuáticas en el río Eo cuanto antes, una vez conocidas las analíticas.

GALICIA NO EXTRAE MARISCO AHORA EN LA RÍA DE RIBADEO

La consellería de Mar está también haciendo un seguimiento del vertido en la Ría y afirma que por ahora no hay anomalías. La conselleira, Rosa Quintana, declara que "en estos momentos no hay marisqueo en la zona gallega pero si estuviera permitido intensificarían los muestreos". Por su parte, piensa que “el vertido fue bastante río arriba y supone que el proceso de dilución haga que no se dificulte la operativa del marisqueo”.

ASTURIAS PARALIZÓ LA EXTRACCIÓN Y CULTIVO

El Principado de Asturias sí cerró en la jornada de ayer la Ría a la extracción de moluscos como medida de precaución. Hay que recordar que la zona asturiana de la Ría es un importante punto de extracción de bivalvos y cultivo de ostras.