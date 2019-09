KORN y JUDAS PRIEST se unen a SOAD para el Resurrection Fest 2020

Como estaba previsto la organización del Resurrection Fest ha dado hoy a conocer nuevas bandas que conformarán el cartel de 2020 en Viveiro. La edición número 15 parece que estará llena de sorpresas pues los organizadores han querido volcarse a tope y superar todos sus récords.

Las grandes bandas anunciadas van dejando buen sabor de boca entre los fans y/o seguidores.Tras conocerse el otro día que la única actuación de SOAD en España en 2020 será en el Resu, hoy llegan dos nuevas joyas. La mítica banda de Rob Halford, JUDAS PRIEST, hará las delicias de los clásicos y nostálgicos del heavy metal. Y el fichaje de los pioneros del nu metal KORN, hará lo propio con los amantes de la evolución del metal.

Pero esto no es todo, el cartel vendrá complementado por otras formaciones como Sepultura, Hamlet, Dark Funeral o Lionheart, entre otras. Aquí tienes la lista:

�� RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2020: 1-4 JULY ��

�� XV ANNIVERSARY: 15 YEARS OF BURNING PASSION ��

System of a Down (only show in Spain in 2020)

Judas Priest (50 Heavy Metal Years)

KoRn (only festival in Spain in 2020)

Meshuggah (only festival in Spain in 2020)

Heaven Shall Burn (only festival in Spain in 2020)

Sepultura

Madball

Jinjer

Dark Funeral

Amenra

Knocked Loose

Hamlet

Beyond The Black

Lionheart

Elder

Belvedere

Dagoba

The Atomic Bitchwax

Vita Imana

Our Hollow, Our Home

Blowfuse

Onza

Thirteen Bled Promises

Cannibal Grandpa

Las entradas saldrán a la venta el día 1 de octubre a las 11:00 hrs en la página web del ResurrectionFest. Las primeras localidades, como siempre, a precios reducidos.