Temor a las aglomeraciones en el Fuciño do Porco este verano

O Vicedo sigue siendo territorio cero en COVID 19 y eso, al margen de ser una gran noticia, preocupa mucho de cara al verano sobre todo al ser una localidad turistica, con maravillosas playas y lugares perfectos para el reposo y la desconexión.

Además, O Vicedo atesora una de las grandes maravillas turísticas de La Mariña, el Fuciño do Porco, que es un importante atrayente de turistas. Si bien los últimos veranos hemos visto esa peculiar pasarela sobre el acantilado atestada de gente, este año no se puede reproducir esa imagen. O mejor, no se debe, por seguridad.

Por ello el alcalde, Jesús Novo, está estudiando la mejor manera de organizar las visitas para evitar aglomeraciones. Y piensa en la posibilidad de establecer un sistema de turnos a través de la App, con alguien regulando el tráfico en la pasarela, el sentido de la marcha y las distancias entre los visitantes. Es algo que le preocupa bastante...