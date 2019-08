Illa Pancha en Ribadeo, privilegio de unos pocos

La Plataforma Por nuestro Faro denuncia el agravio comparativo impuesto en la Isla Pancha de Ribadeo. La prohibición de entrada para aquel que no sea huésped de los apartamentos es desconocida para los turistas que el fin de semana observaron, con estupefacción, como la verja de la isla se abría para un coche de alta gama con dos ocupantes mientras que para ellos está cerrada a cal y canto.

RESERVADO EL DERECHO DE ADMISIÓN

Evaristo Lombardero, portavoz de la Plataforma, afirma que los visitantes "flipan" al ver que sólo unos pocos privilegiados pueden entrar a Illa Pancha y el resto de los mortales no, algo que no comprenden. Recuerda Lombardero que la licencia de actividad del negocio se concedió con la condición de que el acceso al islote fuera libre y no se está cumpliendo. A su juicio, "el Ayuntamiento de Ribadeo está haciendo el ridículo" en este asunto y contribuyendo a generar una "mala imagen turística" del pueblo.

Avisa por último que la Fiscalía ha admitido a trámite sus denuncias sobre el acceso a la isla y la licencia de actividad y espera que en el mes de septiembre se sepa algo.