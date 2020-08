Heridos dos ancianos tras salirse de la carretera y chocar contra un árbol en Vegadeo

Dos personas han resultado heridas tras salirse de la vía, este martes, el vehículo en el que viajaban cuando circulaban por la AS-11, la carretera que sube a La Garganta, pasada la localidad de Piantón, en Vegadeo.

Por circunstancias que se desconocen el turismo subió por encima del quitamiedos de la carretera, colisionó contra un árbol y acabó cayendo en la maleza volcando lateralmente.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) los dos heridos, un varón de 76 años y una mujer de 81, fueron trasladados, por precaución, en la ambulancia de Castropol al Hospital de Jarrio, en Coaña. Ambos presentaban policontusiones de carácter leve a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica.

LOS HERIDOS NO PODÍAN SALIR DEL VEHÍCULO POR SÍ MISMOS

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias) con base en el parque de Barres. Los dos afectados, aunque no estaban atrapados físicamente, no podían salir del vehículo debido al estado en el que este había quedado.

La dotación estabilizó el coche con puntales y cuñas de escalera y también lo aseguró con una cuerda antes de serrar la luna delantera por donde los dos afectados salieron, tras colocarles un collarín, por su propio pie. Los bomberos los ayudaron a subir a la carretera por un desnivel de entre 8 -10 metros.

EL COCHE VOLCÓ ENTRE LA MALEZA Y NADIE LOS VEÍA

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 17.52 horas de este martes. En la llamada, realizada por los propios afectados, señalaban que habían volcado con el coche entre la maleza.

Se encontraban bien pero no sabían indicar donde. Explicaron que hacía unos 15-20 minutos habían salido de Taramundi en dirección Navia. Según el GPS del coche estaban en Fuentevieja. Poco después rectificaron y dijeron que no habían salido de Taramundi sino de Bres. Donde se encontraban escuchaban pasar coches, pero a ellos no los podían ver.

La Sala 112 del SEPA movilizó al Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado y a efectivos de bomberos del parque de Barres. También pasó el aviso al SAMU y a la Guardia Civil.

UN CICLISTA LOS OYÓ Y AYUDÓ A SU LOCALIZACIÓN

Mientras los medios se dirigían al lugar se les indicó que tocaran el claxon de vehículo y, a las 18.19 horas, indicaron que un ciclista al oírlos había parado en el lugar e iba a llamar para facilitar la ubicación.

En ese momento se facilita la información tanto a los bomberos, como a la Guardia Civil que tenía una patrulla también tratando de localizarlos y dado que ambos señalaron que no estaban heridos, se anuló la intervención del helicóptero medicalizado.

A las 18.38 horas los bomberos informaron que estaban con los afectados. Iban a estabilizar el vehículo y proceder a su excarcelación. A las 19.07 horas comunicaron que los heridos ya habían abandonado el lugar en ambulancia y ellos se quedaban a esperar a la grúa por si fuesen necesarios, ya que el coche está sujeto por una cuerda. A las 19.59 los bomberos se retiraron del lugar para regresar a su base donde llegaron a las 20.31 horas.