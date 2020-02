"Guerra" en Alcoa si no se rectifica el borrador del estatuto

El comité de empresa de la factoría de la multinacional Alcoa en el municipio de Cervo ha reclamado a la Xunta de Galicia establecer un "frente común" con las autoridades del Principado de Asturias y de la Comunidad de Cantabria para rebajar el precio de la energía a las empresas electrointensivas con el fin de salvaguardar el empleo.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, y una delegación de trabajadores, tras reunirse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, advirtió de que si no hay una solución a sus problemas, el periodo hasta los comicios autonómicos gallegos del 5 de abril se desarrollará "en estado de guerra".

Zan se quejó de la postura del Gobierno central en la demora de la aprobación del texto del denominado estatuto para las empresas electrointensivas, que están aumentando la incertidumbre entre los trabajadores.

"Hemos solicitado al presidente de la Xunta que se forme un frente común entre las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria", comentó Zan, con el fin de "tratar de solucionar esta grave crisis en la que nos ha metido el proyecto de estatuto que han elaborado los ministerios de Industria y Transición Ecológica".

A su juicio, la reforma sobre la energía planteada por el Gobierno "ha puesto en peligro, solo en A Mariña, a más de 8.000 familias" y "sería una auténtica catástrofe si se lleva a cabo".

En cuanto a las alegaciones al estatuto presentadas por la Xunta y las que este lunes remitió el propio comité de empresa, subrayó que ambas están "bastante de acuerdo", porque piden unas condiciones similares a las de países del entorno para favorecer la competitividad.

"No entendemos por qué el Gobierno está haciendo caso omiso y no aprueba lo mismo que en el resto de Europa. No somos un país de tercera. Queremos el precio de la energía por debajo de 40 euros el megawatio y lo queremos ya", dijo el presidente del comité.

En ese sentido, señaló que "todos" se han "comprometido con el comité a trabajar para buscar una solución", pero advirtió de que "si nos declaran la guerra cerrándonos la fábrica, nosotros vamos a actuar como tal" y apuntó la posibilidad de lanzar una ofensiva de movilizaciones.

“Este proyecto de estatuto no vale para nada. Lo he dicho por activa y por pasiva. Si llevan un año con este estatuto en el cajón, mejor hubiese sido que lo hubiesen quemado y hubiesen hecho uno nuevo. Es vergonzoso que después de un año nos presenten esta auténtica barbaridad industrial, que es lo que llevan haciendo desde el principio”, zanjó.