La Fundación Expomar organiza una jornada para promover el consumo de pescado entre nuestros mayores

La Fundación Expomar presentó este martes la jornada sobre nutrición "Come Sano, Come Peixe", que se celebrará el 15 de diciembre en el salón de plenos de la Cofradía de Pescadores de Burela en colaboración con la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia.

En la presentación, a la que asistió gran parte del patronato de la fundación, intervinieron el presidente de la entidad y alcalde de Burela, Alfredo Llano; el gerente de Expomar, José Manuel González "Brais"; y el doctor Secundino Cigarrán, nefrólogo del Hospital Público da Mariña.

En concreto, el doctor Cigarrán será el coordinador médico de este evento, sobre el que ha señalado que "son muy pocas las citas de este tipo que tienen lugar en España".

Por ese motivo, ha animado a todos los vecinos de Burela y de la comarca de A Mariña a asistir a la jornada, ya que se tratarán temas relacionados con hábitos saludables de vida y, sobre todo, la importancia del consumo de pescado en la dieta atlántica.





Una jornada "sabrosa" e interdisciplinar

La jornada se celebrará el miércoles 15 de diciembre a partir de las 17:30 horas y en ella intervendrán, además del doctor Cigarrán, la doctora Ángeles Romero, catedrática de tecnología de los alimentos por la Universidade de Santiago de Compostela (USC); el doctor Nicolás Piedrafita Páez, graduado en nutrición humana y dietética por la misma universidad; y Juan La Torre, farmacólogo-nutricionista de la unidad de investigación nefrológica del Hospital Público da Mariña.

Los temas que se tratarán serán "Pescado y dieta atlántica como alimentación saludable", "Dieta atlántica en la población geriátrica", "El papel de la dieta atlántica en la nutrición y el riñón" y "Manejo nutricional de la diabetes".



Se trata de una jornada informativa sobre los beneficios del consumo de pescado en la dieta atlántica, que finalizará con una degustación gratuita de productos pesqueros cedidos por ABSA y OPP Lugo, y que elaborará el restaurante Casa Miranda.



La jornada será gratuita y abierta al público, si bien es necesario inscribirse previamente para cumplir con la normativa covid.

Las plazas son limitadas y la reserva puede hacerse en el correo electrónicoxerencia@expomar.como por teléfono o WhatsApp en el 610574188.