Foz, primer ayuntamiento que decide suspender todas sus fiestas de verano

El Ayuntamiento de Foz ha anunciado la suspensión de las fiestas y eventos multitudinarios en todo el municipio hasta el mes de octubre, aunque reforzará la programación cultural en la villa y en las parroquias con numerosos actos y novedades como cine al aire libre.

“Estamos en una situación completamente excepcional, de privación de la libertad individual para garantizar la salud pública del conjunto de la población”, explica el alcalde de Foz, Fran Cajoto, que especifica que el Ayuntamiento de Foz toma esta decisión “por una triple motivación"

LAS RAZONES

- Responsabilidad: la prioridad de este gobierno desde lo inicio de la crisis sanitaria fue la salud de sus vecinas y vecinos. No es posible limitar el aforo de una verbena ni mantener el distanciamiento físico que exigen los protocolos sanitarios del virus COVID-19. Otras ciudades y villas como Madrid, Pamplona o Viveiro, con el Resurrection Fest, están tomando medidas en la misma línea.

- Seriedad: el Ayuntamiento de Foz habitualmente triplica su población en verano. Desde lo gobierno municipal estamos adoptando de forma seria todas las medidas que están en nuestra mano para conciliar el motor económico que supone el turismo, pero siempre priorizando la salud pública. Desde lo inicio de la crisis sanitaria el Ayuntamiento es descoñecedor de los datos del incidente real en el municipio del COVID-19. La Xunta de Galicia, administración que obtiene esos datos gracias al sistema sanitario de la comunidad, no envía esta información, negando la posibilidad de estudiar las medidas a llevar a cabo con la base real del incidente conocido.

- Seguridad: la seguridad sanitaria en un evento de aforo libre no es posible ante la ausencia de una vacuna, seguridad que debemos trasladar desde el Ayuntamiento también a las distintas comisiones de fiestas, que hacen un trabajo excepcional.

Exigimos el apoyo de la administración autonómica: nuestra asistencia sanitaria, ya de por sí insuficiente a lo largo del año -centro de salud con poco personal, Hospital de la Costa ampliado en metros pero no en profesionales…- se ve superada en verano, con una afluencia de visitantes que no se suple con el único refuerzo de un profesional en el centro de salud”.

HAY QUE REINVENTARSE

El regidor municipal focense añade que “toca reinventarse. Es preciso ser responsable, tanto por parte de la administración como del ciudadano. Y en eso debemos ir todos juntos. ES por esto que se deben repensar las formas de ocio que conocíamos, las aglomeraciones deben evitarse y las distancias respetarse, y tenemos que hacerlo intentando simplificarlo para todos. El Ayuntamiento de Foz anuncia una reforzada programación cultural en relevo de este tipo de actos”.

REFUERZO DE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL

El concejal de Cultura, Héctor Moris, explica la programación en la que está trabajando desde hace tiempo, que se desarrollará tanto al casco urbano cómo a las parroquias del municipio:



- Como gran novedad, cine al aire libre, con una cartelera variada y actual, que se proyectará en el núcleo y en el rural de nuestro ayuntamiento.

- Ciclo de teatro con la actuación de los grandes actores de la zona, conocidos por todos.

- Festival Bal y Gay de música clásica, que está consiguiendo gran renombre a nivel nacional.

- Sonidos en la Rúa, siempre que las medidas de seguridad sanitaria lo permitan.

- Actuaciones de la Banda de Música Municipal

- Pequeñas actuaciones musicales simultáneas de ambientación de nuestras calles.



Héctor Moris añade que “el fundamento de esta programación, que se podrá ampliar o ver modificada, es poder disfrutar de unas actividades de calidad con un aforo controlado, en actuaciones donde el público esté sentado y se pueda garantizar el distanciamiento físico”.

Para finalizar Fran Cajoto destaca que “estas medidas se complementan con cortes parciales de tráfico durante los meses de verano, de forma que se eviten concentraciones y se facilite la recuperación económica. Es momento de ser responsable y valiente en las decisiones y en llevarlas a cabo. Esto lo superaremos juntos”.