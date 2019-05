La Fiesta del Bonito será de Interés Turístico Nacional

El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, ha confimrado esta mañana en los micrófonos de Cope de la Costa que la Consellería de Cultura ha remitido al Ministerio de Turismo el informe favorable para que la Fiesta del Bonito sea declarada de Interés Turístico Nacional. Se trata del paso previo para conseguir este reconocimiento. Una distinción importante para seguir impulsando una fiesta tan tradicional que se celebra en el puerto de Burela el primer fin de semana de agosto desde hace 35 años.

Se hace justicia

El delegado señala que por fin se hará "xustiza cunha das citas gastronómicas e culturais máis destacadas de Burela no conxunto de España e Europa". Afirma sentirse satisfecho como vecino de la Mariña pero también "no eido persoal porque a pasada lexislatura, na miña condición de deputado no Parlamento Galego, fun autor e defendín unha iniciativa do Grupo Popular que buscaba amosar o apoio da Cámara parlamentaria a este recoñecemento".

Trámites cumplidos

La obtención del distintivo Fiesta de Interés Turístico Nacional requiere presentar diversa documentación sobre la importancia, tradición, significado y trascendencia del evento, así como demostrar la promoción del mismo con apariciones en medios de comunicación a nivel nacional . Entre ellas destaca el espacio que la emisora COPE dedicó a la Fiesta del Bonito de la pasada edición (la 34º) en el Programa "Poniendo las Calles" que dirige Carlos Moreno "El Pulpo".

La gran fiesta de Burela

La Fiesta del Bonito es la demostración de la importante labor que desarrolla el tejido asociativo en pequeñas poblaciones. Se trata de un encuentro gastronómico organizado por la Asociación Cultural y Recreativa Ledicia que, año tras año, alimenta con actividades complementarias, música y tradición. Y que en las últimas ediciones cuenta con otro actractivo a sumar: el Certamente internacional AMARTE de Pintura Mural . El objetivo de la Fiesta del Bonito de Burela es ensalzar un producto emblemático de esta población marinera, el Príncipe Azul, pescado uno a uno con el arte del curricán y con la garantía de frescura y calidad excepcionales.