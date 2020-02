Fernando Suárez pide colaboración a Medio Ambiente para arreglar la carretera de Os Garitos

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, ha enviado una carta a la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, sobre la moción aprobada por unanimidad en el pleno del ayuntamiento relativa al arreglo y acondicionamiento de la carretera de Os Garitos.

En la misiva, el regidor ribadense alude a los términos de la moción presentada por el grupo municipal del Partido Popular en la que se recogía que dicha carretera “dá servizo a algunhas vivendas e industrias e ademais é empregada por moitos peóns para acceder á zona comercial. Non conta con beirarrúas que fagan seguro o camiño dos peóns por ningunha das dúas marxes, e tampouco conta con ningún tipo de mobiliario urbano. A iluminación é escasa, por non dicir inexistente”.

Suárez Barcia ha querido subrayar que no se trata de una infraestructura municipal: “Está ben que se solicite ao Concello o arranxo e mantemento en condicións dos seus bens, aínda que semella algo excesivo pedilo de aqueles que non o son. En todo caso, entendendo a motivación do Grupo Popular neste caso, realizáronse nestes últimos días xestións co actual titular, FEVE, que conducirán nun breve lapso de tempo a posuír algún tipo de dereito real sobre os bens que permita executar as obras”.

El regidor ribadense alude también al coste que tendría la actuación, motivo por el cual se apela a la colaboración de la Xunta de Galicia: “Como poderá comprobar pola memoria técnica que se axunta tamén coa presente, o custo da actuación é bastante elevado, alcanzando os 336.924 euros”.

El alcalde recalca que “é evidente que o Concello non ten facultade de decisión nas liñas de axudas que a súa Consellería ten a ben convocar anualmente, e ás que esta entidade adoita acudir, como vostede ben sabe, posto que tivemos o pracer de contar coa súa presenza na inauguración da última actuación na que existiu esta colaboración”.

Suárez Barcia también añade: “Pero a situación de que neste exercicio non se convoque pola súa parte a tradicional destinada á creación ou mellora de infraestruturas nos Concellos de Galicia con poboación inferior aos 50.000 habitantes obríganos a que, para satisfacer a ambición dos concelleiros municipais do seu partido, se precise ou ben a existencia doutra tipoloxía de axuda similar ou ben a sinatura dun convenio bilateral ou a concesión dunha subvención excepcional nos mesmos termos”.

La carta finaliza de este modo: “Sen esta colaboración, entendemos que non será posible executar os traballos que se recollen na citada moción… Sen máis quedamos á espera da súa resposta, que agardamos sexa favorable á solicitude expresada na moción, dirixida á Consellería da que é titular”.