Fernando Suárez: "Non hai peor cego que o que non quere ver"

El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia, ha asegurado que tanto Trabada como Ribadeo siguen esperando la llamada del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para hablar del abastecimiento de agua a ambos municipios.

Para el regidor ribadense "non hai peor cego que o que non quere ver" y acusa de este modo al portavoz popular en el Concello de "usar a mentira a falsidade e a manipulación burda para sobreactuar e facerse ver aínda que a realidade é ben diferente”.

Suárez Barcia ha recordado que "a Xunta elaborou un proxecto para mellorar a rede da traída en Ribadeo por importe de 5 millóns de euros, no ano 2010, pero como resultou ser moi custoso fixo despois unha separata que contemplaba a construción dun depósito e un investimento de millón e medio de euros; esa obra tampouco se puido executar porque Intervención da Xunta non informou favorablemente por tratarse dun proxecto europeo parcial e non integral".

El alcalde considera que, dados estos antecedentes, "se trata dunha situación moi inxusta para Ribadeo e a súa veciñanza".

El regidor ribadense se ha preguntado asimismo “cómo se pode dicir que non temos interese despois de todo o que levamos loitado por substituír esta acometida; todo o que foi redactado pola Xunta, nestes últimos anos, foi pola presión terrible que fixemos desde o Concello de Ribadeo debido aos problemas que lle vimos manifestando desde hai anos, ben sexa por esta tubaxe que ven desde o río Eo dando servizo a Trabada e máis a Ribadeo, ben fose polos vertidos de lixiviados doutra industria á outra captación que temos no río Grande aquí en Ribadeo".