Estrellas internacionales del surf cabalgarán el Panchorro este miércoles

Entre las 9 y 10 de la mañana grandes profesionales se harán a la mar, por parejas, para coger una de las olas más impresionantes del universo surf. Durante todo el día competirán apoyados por motos de agua y con fuertes dispositivos de seguridad. Estrellas del surf a nivel internacional como Rodrigo Koxa, Lucas Chumbo Chianca o Sebastien Steudner vienen a Ribadeo para intentar dominar al “Panchorro”.

No será la ola más grande, como la de Nazaré, pero sí de las más perfectas, de las que hacen tubo y propician buenas exhibiciones, según explica uno de los organizadores, Eric Rebiere. Según éste la gran diferencia entre Illa Pancha y Nazaré es que la ola portuguesa es “como una gran montaña de agua que los surferos bajan y bajan y bajan, como si estuvieran en la nieve; pero El Panchorro es una ola grande que se puede surfear como si fuera pequeña, bajan, hacen maniobras, tubos…, mucho espectáculo”. Los surfistas se pueden lucir porque “es una ola de calidad internacional”.

El miércoles es el día porque habrá buenas olas y buen viento

La organización del Illa Pancha Challenge ha elegido este miércoles porque el viento será favorable para la formación de olas que todos puedan surfear, los más profesionales y los que son un poco menos. Sin correr riesgos. Puede que el viernes se formen olas mayores pero el viento no es propicio y serían más difíciles de coger. Eric Rebiere no quiere traer gente “que llegue aquí y no pueda surfear la ola”.

El Premio: Lipchains

El Illa Pancha Challenge seguirá el esquema de los campeonatos de surf, con diferentes vueltas y los ganadores se llevarán Lipchains como premio. El primer clasificado gana 160.000 y el segundo 80.000. El Lipchain es una moneda como el bitcoin, su valor actual en el mercado ahora mismo es de ceros y unos. La idea es que nadie las venda, es un galardón para guardar. La entrega de premios tendrá lugar sobre las 6 de la tarde en el Club Náutico de Ribadeo.