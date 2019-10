Este martes salen a la venta las primeras entradas para el Resurrection Fest 2020

A las 11 de la mañana de hoy martes 1 de octubre se ponen a la venta las primeras entradas para la edición número 15 del Resurrection Fest y desde la organización esperan agotarlas en horas.

Aquí tienes los detalles y opciones de compra:

- La venta se realizará online, exclusivamente en la web: tickets.resurrectionfest.es

- Se pondrán a la venta entradas de 3 y 4 días, siendo las de 4 días las que incluyen la ya tradicional fiesta de presentación del miércoles del festival, el Warm-Up.

- Habrá también la versión Pandemonium (VIP) del abono 3 días y una versión de 4 días (abono Pandemonium de 3 días + acceso regular a la Warm-Up)

- Por ahora no se venderán entradas sueltas para la fiesta de presentación

- El máximo número de entradas por persona será como siempre de 8 para que se puedan comprar entradas para los grupos de amigos

Para la salida a la venta, este será el número de entradas por cada oferta, quedando de la siguiente manera:

⚠️ 1ª oferta: 5000 abonos (en total)

Abono 3 días: 105€ + gastos

Abono 4 días: 115€ + gastos

Pandemonium 3 días: 175€ + gastos

Pandemonium 4 días: 185€ + gastos

⚠️ 2ª oferta: 5000 abonos (en total)

Abono 3 días: 115€ + gastos

Abono 4 días: 125€ + gastos

Pandemonium 3 días: 185€ + gastos

Pandemonium 4 días: 195€ + gastos

⚠️ 3ª oferta: 4000 abonos (en total)

Abono 3 días: 125€ + gastos

Abono 4 días: 135€ + gastos

Pandemonium 3 días: 195€ + gastos

Pandemonium 4 días: 205€ + gastos

⚠️ 4ª oferta: 4000 abonos (en total)

Abono 3 días: 135€ + gastos

Abono 4 días: 145€ + gastos

Pandemonium 3 días: 205€ + gastos

Pandemonium 4 días: 215€ + gastos

Tras acabarse la cuarta oferta, como todos estos años, el precio subirá en consecuencia con un número limitado de existencias.

Desde la organización recuerdan que "en los últimos años las primeras ofertas se agotaron en el mismo día y este año con el primer anuncio potente que hemos hecho, esperamos que se agoten mucho antes todas las ofertas. Estad atentos a la hora en punto si queréis aprovecharos de las ofertas a precio reducido y leed con detenimiento las instrucciones que iremos publicando en las redes sociales".

OTRAS RECOMENDACIONES PARA ADQUIRIR LAS ENTRADAS

"No tengáis los Ad Blocks activados durante la compra; no refresquéis la pestaña, mejor abrid otra; no subáis fotos de las entradas en las redes sociales donde se vean los códigos QR y números presentes; no compréis entradas en Viagogo, Milanuncios, Ticketswap o similares, sólo en nuestra web y puntos de venta autorizados por nosotros que comuniquemos.

Desde la organización del Resu comunican también que las entradas para Resucamp, Beachcamp, Glamping, Warm-up, lockers y viajes organizados oficiales saldrán en breve. Afirman estar "trabajando muy duro para anunciar el cartel completo antes que nunca".

**************

RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2020: 1-4 JULY

XV ANNIVERSARY: 15 YEARS OF BURNING PASSION

System of a Down (only show in Spain in 2020)

Judas Priest (50 Heavy Metal Years)

KoRn (only festival in Spain in 2020)

Meshuggah (only festival in Spain in 2020)

Heaven Shall Burn (only festival in Spain in 2020)

Sepultura

Madball

Jinjer

Dark Funeral

Amenra

Knocked Loose

Hamlet

Beyond The Black

Lionheart

Elder

Belvedere

Dagoba

The Atomic Wax

Vita Imana

Our Hollow, Our Home

Blowfuse

Onza

Thirteen Bled Promises

Cannibal Grandpa