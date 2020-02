El Estatuto Electrointensivo no trae ni las ayudas ni los precios que necesita Alcoa

Las primeras impresiones del Decreto de Electrointensivas del Gobierno no son buenas. Desde el comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, indica que el megawatio quedará un poco por debajo de 47,5 euros y no llega. Dice eso si, que al menos ya hay un marco sobre el que trabajar y tendrán que estudiar con detalle el documento. Pero en principio no beneficiaría a Alcoa por el elevado consumo eléctrico que la factoría tiene.

Uno de los aspectos que recoge el Estatuto es el de favorecer la compraventa de energía a largo plazo entre empresas, conocido como PPAs, pero indica Zan que si eso no se regula, ninguna empresa va a querer vender energía por debajo del precio de mercado con lo que Alcoa estaría en las mismas.

Sobre los 90 millones que anuncia el gobierno para complementar los 172 de compensaciones por CO2 se abre demasiado el abanico a empresas aspirantes, se pasa de 100 posibles beneficiarias a 600. Tampoco llega para Alcoa, según declaraciones del conselleiro de Economía, Francisco Conde.

Todo hace pensar que el Estatuo de Electrointensivas no servirá para las hiperelectrointensivas como es Alcoa.

Ahora se abre un período de alegaciones y seguro que las habrá, hasta su aprobación aprximadamente dentro de un mes en el Consejo de Ministros.