La escritora Luz Pozo Garza ya es hija predilecta de Ribadeo

La escritora Luz Pozo Garza fue nombrada el sábado hija predilecta de Ribadeo en un solemne acto que se desarrolló en el salón de plenos del Ayuntamiento. Durante el mismo sonaron el Himno del Antiguo Reino de Galicia, el Himno Gallego y una habanera interpretada por la Coral Polifónica. Además una alumna del IES de Ribadeo Dionisio Gamallo dio lectura a un poema.

Intervinieron el alcalde, Fernando Suárez, para darle la bienvenida a Luz Pozo, a la Corporación Municipal y a las personas que la arroparon con su presencia en el Ayuntamiento. La concejal de Cultura, Pilar Otero, fue la encargada de leer la laudatio a la autora ribadense para posteriormente hacerle entrega del diploma que la acredita como hija predilecta de Ribadeo, de un ramo de flores y del pin de Ribadeo.

Otero Carbarcos en su disertación subrayó que “esos pocos años que Luz Pozo residió en Ribadeo fueron suficientes para tener ese sentimiento de pertenencia y apego por nuestra villa, como deja bien claro cada vez que tiene oportunidad y a lo largo de toda su obra. No queremos finalizar esta laudatio sin destacar de Luz su permanente apertura a las nuevas generaciones y a las innovaciones estéticas y mentales, plasmada en la integración de la juventud en sus proyectos creativos y en la renovación constante de su poética, ya desde el inicio de su andanza literaria. Ella es la primera escritora en nuestra literatura gallega que escribe de manera directa un cuento erótico de mujer en primera persona, en el libro El pájaro en la boca (1952). Este poemario nace, en palabras de la autora, gracias a Manuel María, el poeta de la Terra Chá, otro de los grandes de nuestra literatura, quien la animó a escribir en gallego. Desde la publicación de este primero poemario en nuestro idioma, según la catedrática de Filología Gallego-portuguesa Rosario Álvarez, Luz Pozo acerca “una poesía inzada de sensualidad profunda, en la cual el amor, la inquietud existencial, la patria, la libertad y mismo la muerte se entrecruzan componiendo textos de sublime autenticidad y madurez”.

"Ribadeo, mi tierra natal nace, crece, vive y muere conmigo"

La homenajeada tomó la palabra a continuación: “agradezco de corazón el honor que ustedes me hacen, con toda la Corporación Municipal, en el momento de nombrarme hija predilecta de Ribadeo, mi tierra natal, que crece conmigo, vive conmigo y muere conmigo. Cada vez estoy más convencida de que la muerte no existe, pasamos de esta vida a otra. Quizás sea mejor, yo pienso que sí, pero esto tampoco es nada malo”.

Luz Pozo recordó que “vivo en Ribadeo durante 7 años, nací en la desnuda de San Roque, en una casa que era de doña Amadora de Importancia. El espectáculo de aquel tiempo era el fútbol. El domingo la dueña de la casa llamaba a mi madre y decía: Luz baja, vamos a ver pasar la gente que va para el fútbol. Eso era el espectáculo máximo en el 1923 aproximadamente. También recuerdo de aquel tiempo en la calle de San Roque el día de Reis, los juguetes, compartidos con la familia de Cancio, Adela y Reginita; entre ellos había una bicicleta que a mi hermano, que tenía casi 4 años más, lo volvía loco, pero Adelita no se la prestaba. Había también un caballito de madera, a lo que le faltaba una oreja. Después nos trasladamos a Cantalarrana, a la casa de campo de don Bonifacio Díaz. Había unas lilas preciosas, que yo quería coger pero me decían que no podía porque eran de don Bonifacio, que entonces para mí era el rey de las lilas. Había una riachuelo que daba la vuelta por alrededor de la casa de Cantalarrana, era muy pequeñito y allí iba nuestra muchacha a lavar la ropa y me llevaba a mí… En Ribadeo me bautizaron y me confirmaron, antes de marchar a Viveiro en 1930. Después en el 36 ya vino la guerra y tuvimos que marchar, primero a Lugo y luego a Marruecos. Y aquí estoy hoy con vosotros, estoy siempre con vosotros. Os quiero”.