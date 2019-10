Elena Candia lucha por llenar de contenido la ciudad de Mondoñedo

La alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, valora muy positivamente los últimos avances en materia de servicios sociales que se han llevado a cabo en su ciudad. Entre ellos las nuevas plazas del Centro de Día para Enfermos de Alzhéimer que era una de sus teimas personales, ofrecer un servicio muy necesario para las gentes de edad avanzada.

Otro de los retos que se plantea, en un futuro cercano, es la puesta en marcha de un Centro de Atención a Menores, de carácter social y para ayudar a aquellas personas en riesgo de exclusión. No quiere prolongar en el tiempo los proyectos sino ir al grano, proyectarlos, tramitarlos y ejecutarlos con eficiencia. En ese trabajo y búsqueda de soluciones no está sola, afirma que no podría hacerlo sin la colaboración de mucha gente, de su equipo, y también con la ayuda de las críticas, pues de todo se aprende.