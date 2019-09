La dirección de Alcoa no tomará más medidas drásticas hasta la constitución del Gobierno

Los trabajadores de Alcoa San Ciprián han decidido continuar con las movilizaciones ante la incertidumbre que les ha trasladado el presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado. A pesar de las buenas intenciones transmitidas por el gobierno a Alcoa, no hay nada en firme lo que hace refuerza a la compañía en su decisión de seguir con la bajada de producción. Alcoa no invertirá en San Ciprián ni subirá la producción de aluminio hasta tener garantías. El presidente Dorado manifestó a los trabajadores que Alcoa "no aplicará ninguna medida a mayores antes de la constitución del próximo gobierno" y se comprometió a mantener reuniones mensuales de seguimiento con el Comité de Empresa.

Ante esta situación desde el Comité de Empresa continúa con el calendario de movilizaciones que había previsto. La siguiente será este viernes con la tercera concentración a las 14 horas en el cruce del Castelo.



El Comité de Empresa acordó este miércoles:

• Continuar con las concentraciones de los viernes

• Entregar mociones en las distintas instituciones para que se apruebe en acuerdo plenario una solicitud al gobierno del establecimiento urgente de un marco tarifario competitivo para la industria del alumino



En esa línea el Comité de Empresa hará entrega en los próximos días de la primera moción en la Diputación de Lugo.