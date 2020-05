Diez auxiliares de Alcoa abocadas al cierre si se elimina la producción de aluminio

El portavoz de la Plataforma de Auxiliares de Alcoa, Kike Rocha, afirma que hay una decena de empresas que se verán abocadas al cierre con la medida anunciada por Alcoa para la sección de Aluminio. Esto supondría el despido de entre 300 y 350 trabajadores. Y también hay personal de auxiliares con empleo en Alúmina de cuyo futuro no saben nada.

Rocha no se quiere ni plantear el futuro de la sección de Alúmina si cierra Aluminio: “no quiero ni pensar ahora mismo en eso, ahora queremos pensar únicamente en luchar para preservar los puestos de trabajo de Aluminio y nada más, y eso es lo que nos tiene que ocupar. Ahora mismo no podemos pensar ya en qué pasará con Alúmina si cierra Aluminio porque nuestra lucha es que no cierre Aluminio”.