Diez positivos en la residencia de mayores de Foz

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, lamentaba esta mañana los nuevos casos de coronavirus detectados en la residencia de mayores de la localidad. Unos datos que caen como un jarro de agua fría tras la buena noticia del negativo de ayer de una cuidadora. Los test realizados en el centro dan como resultado diez casos positivos, entre cuidadores e internos.

Según explican desde la residencia, ahora todo el personal -cuidadores y usuarios- se someterá a la prueba de COVID-19. Los cuidadores están trabajando con tranquilidad porque son profesionales y saben lo que hay, y los ancianos no conocen la trascendencia de los contagios. No les han dado las cifras para no intranquilizarlos.

Por ahora en la Residencia están a la espera de acontecimientos y desconocen si tendrán que derivar a los mayores al cdentro unificado de Santiago de Compostela o se realizará allí la cuarentena.

El alcalde, que sigue de cerca la situación, ha pedido calma a las familias y pone todos los medios del Ayuntamiento a su disposición: “estará en todo momento a disposición de familiares y trabajadores de la residencia para todo aquello que precisen”.