El PP dice NO a la municipalización del Agua

El PP de Foz solicita al bipartito de gobierno que renuncie a la idea de municipalizar el servicio de aguas (alcantarillado y depuración) y que continúe con el proyecto emprendido por el PP, que dejaron ya encaminado para la concesión a una empresa tras el concurso pertinente. Los pliegos de licitación quedaron encima de la mesa porque llegó el momento de las elecciones y tenía que continuar el trámite el gobierno entrante. Desde la oposición ahora, Javier Castiñeira pide que se retome el trabajo que está muy avanzado y alerta de que la municipalización acarrearía un peor servicio (porque el Ayuntamiento no tiene medios suficientes) y un incremento del precio para los ciudadanos.

Recuerda el popular que en los últimos 25 años la empresa no cambió gracias a las prórrogas que hizo el PSOE cuando ostentaba el poder -dos prórrogas por 10 años cada una y sin contratación pública. Le llama la atención que los socialistas creyeran entonces en esa empresa y ahora hablen de municipalizar. Pero cree que los socialistas cambiarán de opinión como ya hicieron en otros casos: las comidas que iban a permitir en la Rapadoira y ahora no, la humanización de la Avenida de la Mariña primero querida y luego no, o las dedicaciones parciales para miembros del gobierno que rechazaban y ahora implantan.

El ex alcalde Javier Castiñeira señala que se ve venir "un cambio más de opinión, como llevan haciendo en estos últimos años" y augura que “el PSOE va a llevar, en esta legislatura, un guión contrario al que llevaba cuando estaba en la oposición”.

La solicitud de no municipalización del servicio de aguas se llevará al próximo pleno en forma de moción.