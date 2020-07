Graban a mujeres orinando en la calle en las fiestas de la Maruxaina de San Ciprián

Varias denuncias se han presentado ya -en Burela y Viveiro- por las grabaciones ilegales realizadas en las fiestas de la Maruxaina de San Ciprián del año pasado. Unas cámaras, colocadas estratégicamente, grabaron en video a varias mujeres haciendo sus necesidades en una calle de la localidad.

Los videos, en los que se apreciaban los detalles y también las caras de las afectadas, fueron colgados en páginas web pornográficas. Ahora ya han sido retirados.

La Comisaría de Policía de Viveiro ha tramitado hasta el momento tres denuncias de vecinas de esta localidad, aunque las investigaciones y competencias son de la Guardia Civil de Burela, donde también se habrían presentado denuncias.

BUMEI SERÁ ACUSACIÓN POPULAR

Desde la Asociación de Mujeres en Igualdad BUMEI anuncian que se personarán en la causa como acusación popular. Según las palabras de Mary Fraga, la presidenta, "esta asociación no tendría razón de ser si en este momento no apoyara a estas chicas, de las cuáles se han vulnerado sus derechos, su intimidad, se ha puesto en entredicho su imagen y esto no se puede consentir".

Por el momento no se han abierto diligencias judiciales, pues se están presentando denuncias y el caso está en fase de investigación. En cuanto el asunto llegue al Juzgado, ellas estarán ahí para defender los derechos de las afectadas.