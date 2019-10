El PP denuncia la nueva dedicación que el alcalde pretende aprobar hoy en pleno

El PP de Castropol condena una nueva liberación para otro miembro del gobierno socialista, que se llevará a pleno esta noche. Recuerdan que el alcalde dijo en el primer pleno de organización que no habría más dedicación que la suya y ahora, pasados tres meses de gobierno, va a aprobar otra para la concejalía de Cultura por un importe anual de 15.919 euros por 12 horas y media de trabajo a la semana. A juicio de la portavoz popular Nazareth López, esta nueva dedicación reducirá aún más la capacidad económica de Castropol, que ya es limitada.

López declara que el regidor ya cobra lo máximo permitido para un pueblo como Castropol y apunta que si no está capacitado para desarrollar el trabajo de alcaldía -porque le requiere mucho tiempo y también los fines de semana- puede irse a su casa.

Afirma que el alcalde no descartaba, además, tomar otra serie de medidas en ese sentido.., así que los populares temen que cada tres meses -que se celebra pleno- les llegue con nuevas liberaciones.

PREGUNTAS PLENO

Entre las cuestiones que trasladarán desde el PP al pleno de esta noche está la deficitaria situación del colegio público. Nazareth López señala que el curso empezó en precario, con un patio cubierto que no pueden utilizar por un desgüe que vierte allí, y una caldera de la que emana CO2. Denuncia que los niños no tienen por qué estar expuestos a esos contaminantes y piensa que a este gobierno no le importa nada.

Otra pregunta que llevan a pleno se refiere a la deplorable situación en que se hallan algunas carreteras y que obligan a los vecinos a cambiar de ruta, incluido el bus escolar. Piden carreteras limpias y ordenadas y menos subidas de sueldos.