Deniegan la cantera de Naraido en San Tirso de Abres

Según la Coordinadora Ecoloxista en el proyecto no se tenía en cuenta la proximidad de las viviendas que va a quedar a menos de 200 metros de la explotación, con el consiguiente impacto ambiental por ruidos, vibración y polvo para ellas y sus residentes. A pesar de la escasa distancia a las viviendas no vemos que este previsto tomar medidas para minimizar el polvo, el ruido y las vibraciones que va afectar a las viviendas que son colindantes con la explotación, va suponer un importante ruido, una importante contaminación del aire, va suponer con las voladuras poner en riesgo las actuales construcciones que quizás no pueda resistir las vibraciones. No se valora el impacto que va tener a varias fuentes de abastecimiento de agua potable, como son Fuente de Salero (a 100/120 msnm del perímetro inferior de la cantera), Fuente de Queirotas (a 100/120 msnm del perímetro inferior de la cantera), y Fuente Pública (a 100/120 msnm del perímetro inferior de la cantera), muy próxima al Arroyo de Naraído que por su proximidad puede quedar muy afectadas, afluente del Eo con el consiguiente impacto de este espacio singular y para la numerosa fauna protegida del río. No está prevista la recogida de todas las aguas de escorrentía del interior de la explotación y su tratamiento previo a su incorporación al sistema de escorrentía natural de la zona de acuerdo con lo establecido en los permisos y autorizaciones correspondientes del órgano competente en materia de aguas. La actividad se va desarrollar dentro de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Tierras de Burón con un significativo impacto y una clara afección al paisaje que no se ha tenido en cuenta y es preciso cuantificar con más detalle por parte de la minera.

La promotora no ha identificado, explicado y evaluado si es compatible urbanísticamente la explotación con las normas subsidiarias del concejo. No vemos que se haya realizado una prospección arqueológica adecuada, mediante búsqueda bibliográfica y visitas de campo, en las que se identifiquen las posibles zonas de ubicación de elementos pertenecientes al patrimonio arqueológico, histórico, artístico y etnográfico de interés. Esperemos que esta negativa paralice el proyecto definitivamente y no busquen otras triquiñuelas para intentar legalizarla, hay que recordar que en Asturias hay 102 canteras activas, mas de 30 nuevos proyectos con el correspondiente impacto previsto