El Delegado del Gobierno pide a Alcoa que deje de ser "el perro del hortelano"

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha instado a Alcoa a que "tiene que dejar de ser el perro del hortelano", "ni comer ni dejar comer". Llama a la empresa a aportar soluciones para San Ciprián en vez de decir que "le sobran trabajadores y que tiene que cerrar la empresa".

A preguntas de la prensa este miércoles, Losada señala que en la mesa multilateral del martes "quedó bien claro que todas las administraciones" y trabajadores "están en la misma senda", por lo que "quien tiene que tomar una decisión y decidirse es Alcoa".

Tras recordar las ayudas millonarias del Gobierno a Alcoa en los últimos años, avisa de que la compañía "es la única que no toma una decisión", de forma que "tiene que ser clara" y "decidir si quiere seguir con el proyecto industrial y si no quiere dar paso para que pueda haber otras soluciones, que vendrán después de una negociación".

Y es que considera que la amenaza de cierre por parte de Alcoa "no es un proyecto industrial para un país". "Que se defina, tiene que decirle a los trabajadores, a los gallegos y a los españoles qué es lo que quiere hacer con la empresa; lo que no puede decir es que no quiere hacer nada", ha expuesto.

Además, Losada remarca que el Gobierno "está dispuesto a tomar todas las medidas que sean precisas" para que la planta de A Mariña "tenga viabilidad industrial", en lo que considera "un compromiso radical" con los trabajadores.