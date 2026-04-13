La decisiva intervención de un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un hombre en Ribadeo (Lugo)

Un agente de la Guardia Civil que se encontraba fuera de servicio ha salvado la vida de una persona tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Ribadeo (Lugo). Su intervención fue crucial para mantener con vida al afectado hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Actuación decisiva en plena calle

Los hechos ocurrieron cuando el agente circulaba con su vehículo particular y observó a un hombre inmóvil en la acera, cerca del Parador de Turismo de Ribadeo. Tras comprobar que la víctima se encontraba inconsciente, sin respiración y sin pulso apreciable, inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Después de un tiempo prolongado, la actuación del agente logró que la víctima recuperase el pulso y la respiración. Una vez en el lugar, los servicios sanitarios se hicieron cargo del afectado y procedieron a su estabilización.

Traslado urgente al hospital

Una ambulancia medicalizada trasladó al paciente al Hospital da Mariña en Burela (Lugo), escoltada por una patrulla de la Guardia Civil. La rápida y decisiva actuación del agente resultó determinante para evitar un desenlace fatal.

Este suceso pone de manifiesto la importancia de la formación en primeros auxilios y RCP que reciben los componentes de la Guardia Civil, un elemento esencial en su preparación para intervenir en situaciones de emergencia.