Decisión irreversible de Alcoa: la producción de aluminio en San Ciprián se baja sí o sí

Los representantes del comité de empresa de Alcoa San Ciprián lamentan la decisión de Alcoa de continuar con el apagado de cubas y la reducción de producción de aluminio. Pese a su insistencia, el presidente de la compañía en España les ha dicho que la decisión es irreversible y que se toma para que la empresa sea competitiva y no se tengan que ejecutar otras medidas más drásticas, como la reducción de puestos de trabajo.

La pelota está más que nunca en el tejado del Gobierno Central pues es el precio de la energía el principal motivo de esta decisión. Entretanto el Gobierno tiene la intención de mantener las subastas de interrumpibilidad en el próximo año 2020, un mecanismo que nunca ha satisfecho a las empresas electrointensivas por la inestabilidad que conlleva.

Adjuntamos el texto íntegro del comunicado remitido por el Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián:

COMUNICADO COMITÉ ALCOA SAN CIPRIÁN

Alcoa mantén a parada das 32 cubas pese ás reclamacións do Comité

No día de hoxe, unha representación do Comité, mantivemos unha reunión co novo presidente de Alcoa en España e encargado da xestión enerxética, Alvaro Dorado. Na reunión a dirección informounos da situación das plantas pormenorizando no prezo da enerxía e centrando a situación no feito de ter que pagala un 50% máis cara que os nosos competidores Europeos.

O Comité de Empresa solicitou á Dirección que suspendese a decisión de parar as 32 cubas ate o 23 de setembro, pois de constituírse un novo goberno e aprobarse o estatuto para as electrointensivas o escenario melloraría facendo innecesaria esta medida. Pese a insistencia do Comité, o novo presidente manifestou que a decisión era irreversible pois busca levar á planta á situación máis competitiva neste momento sen tocar o emprego.

Dende o Comité manifestamos o noso desacordo coa medida pois vémonos reflectidos no espello de A Coruña e Avilés e manifestámoslle que non estamos dispostos a sufrir a agonía das outras plantas. O Presidente contestou que a día de hoxe Alcoa non ten tomada ningunha outra decisión de redución de produción manifestando a intención firme da empresa de continuar coa produción de aluminio en San Cibrao.

Por último informou que nas vindeiras semanas mantería reunións coas distintas administracións e ministerios e emprazou ao Comité a una nova reunión nun prazo de tres a catro semanas. Fora do tema da reunión coa dirección, informar que seguimos pendentes da concreción do día de visita da Ministra de Industria Reyes Maroto.

No día de mañá o Comité de Empresa realizará unha reunión permanente na que avaliará a situación e as medidas a seguir.