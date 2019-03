Daniel Vega se presenta ante los ribadenses como un amante de Ribadeo, de la política, de Galicia y de España

El candidato Daniel Vega arrancó el turno de intervenciones con un su discurso en el que reconoció que el PP ribadense había tenido muchos presidentes pero puso en valor que todos ellos aportaron al partido y ensalzó el compromiso de Feijóo como presidente de la Xunta con Ribadeo.

Agradecimientos a familia y amigos

Al candidato Vega se le quebró la voz cuando mencionó la paciencia de sus padres, Daniel y Aurora, ante sus ausencias o el apoyo incondicional de sus amigos, su pandilla, a los que les habla mucho de política pero son los que le dicen dónde se equivoca.

La vocación y el trabajo, su leit motiv

Daniel Vega quiso resaltar que él fue primer candidato a las municipales en dar un paso al frente para encabezar la lista pues considera que los que son políticos no pueden tardar en dar ese paso.

Fuera confrontaciones y escucha constante

En las referencias a la política municipal explicó que no se puede vivir en la confrontación permanente ni que haya una persona instalada en el concello como si fuera su casa: “o concello é a casa de todos os ribadenses e a administración máis cercana aos veciños. Eu quero ser ese alcalde que escuche permanentemente”.

Promesas cumplidas, palabra de Vega

Como primeras propuestas de lo que será el programa electoral del PP están bajar los impuestos y el precio del suelo del polígono industrial, apostar por la industria para que los jóvenes decidan quedarse a vivir en Ribadeo, desarrollar un Plan de Empleo o no abandonar la zona rural: "un fillo dun gandeiro ten que dicir sí sistemáticamente ao rural". La Industria, el Comercio,la Hostelería y el Turismo serán los bastiones sobre los que apoye su proyecto. También señaló que el proyecto que presentará el PP “non é utópico senón real e creíble, de cumprimiento, non ficticio. Eso significa que cada proposta que levemos a vamos a cumprir. Eso é a miña palabra".

Candia alaba el valor de Dani Vega ante situaciones difíciles

La presidenta provincial popular destacó en su intervención la gran capacidad del candidato para salir de situaciones complicadas, siendo eso lo que más le interesa al PP. Y pidió a los presentes en el evento (unas 350 personas) que confiaran en la gente joven. Señaló que Dani lidera el proyecto, pero no sólo Dani construye, sino que hay un equipo de personas que ayudan a ello, entre ellas el que fuera alcalde José Carlos Rodríguez Andina (que no asistió al acto). Aprovechó Candia su discurso para solicitar al Ayuntamiento de Ribadeo que mejore la accesibilidad del Cine Teatro y recalcar que el actual alcalde está instalado en la confrontación y eso no es bueno. Defendió que la Xunta de Galicia apoya a Ribadeo y no busca confrontar.

Feijóo pide unión del voto contra mareas, independentistas y nacionalistas

El presidente popular centró su discurso en la importancia de votar PP en las elecciones nacionales pues es la única solución ante Pedro Sánchez y sus aliados independentistas. Abogó por la unión del voto para acceder a un gobierno estable y que no ocurra lo que pasó con las Mareas y los partidos nacionalistas, recordando que en Ribadeo el PP consigue ganar en las autonómicas y eso se tiene que trasladar a las municipales, porque “somos os mesmos e a crave é unir o voto”. Pidió el apoyo para “Daniel Vega que ama profundamente a Ribadeo e o seu único obxectivo é ser alcalde de Ribadeo”.

Feijóo hizo un repaso por las inversiones de la Xunta en Ribadeo con importantes partidas en abastecimiento de agua o rehabilitación de viviendas, y en la Mariña con la apuesta firme por el Hospital.

Miedo por Alcoa

El presidente de la Xunta recordó que ellos (los populares) pusieron en marcha un gaseoducto para garantizar la viabilidad de Alcoa y que este nuevo gobierno lo único que ha conseguido es cerrar las plantas de Coruña y Avilés. Manifestó su temor por lo que pueda pasar en San Ciprián si no se consigue un estatuto energético cuanto antes.