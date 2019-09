El portavoz municipal del Partido Popular en Ribadeo, Daniel Vega, ha afeado al alcalde, el nacionalista Fernando Suárez, que "o abastecemento de auga non é un tema prioritario” para el gobierno local

Vega ha asegurado que “nos 16 anos que leva no goberno local, o nacionalista non se interesou por solucionar os problemas de roturas da canalización e de presión de auga procedente da traída municipal”.

El político popular ha lamentado asimismo que “as consecuencias da desidia de Fernando Suárez as teñan que pagar os ribadenses”, por lo que le ha pedido que “dea explicacións aos veciños e veciñas por impedir a mellora do abastecemento no 2014 ao non poñer a disposición da Xunta os terreos para a construción dun novo depósito de captación cando a administración autonómica contaba cos proxectos e fondos europeos para acometer estas obras”.

Vega ha pedido “solucións canto antes”, a través de la implicación del gobierno local mediante la inversión de presupuesto municipal y de la colaboración institucional que “dende o grupo municipal do PP sempre defendemos”.